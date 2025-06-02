«Плантаторы» задержаны в Сяськелево

Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области в отношении супружеской пары из деревни Сяськелево Гатчинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).



По данным следствия, 45-летний мужчина и его 41-летняя супруга по месту своего проживания в деревне Сяськелево Гатчинского округа Ленинградской области, действуя группой лиц, создали условия для посева и выращивания наркосодержащих растений, которые были изъяты из незаконного оборота совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии.



В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием возбуждено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

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