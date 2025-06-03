Ремонт подъездных дорог к школам Ленобласти продолжится в летние месяцы

«Дороги, ведущие к школам, детским садам и другим общеобразовательным учреждением, – это прежде всего про безопасность. Безопасность наших детей, нашего будущего. В этом и заключается один из наших приоритетов. В рамках начавшегося в этом году национального проекта «Инфраструктура для жизни» работы по обновлению дорожного полотна на трассах, которые следуют или идут через учебные заведения, несомненно, будет продолжена. И в некоторых районах уже идет. Так, в ходе дорожного сезона будут отремонтированы десятки километров, чтобы школьные автобусы ехали без тряски, а родители не переживали за своих детей», — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

Всего в этом году в нормативное состояние приведут порядка 3 тыс. км региональных и местных дорог к детским садам, школам и другим образовательным и досуговым учреждениям по всей стране. Вопрос снижения рисков дорожно-транспортных происшествий вблизи детских образовательных и досуговых учреждений был приоритетным с самого начала реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Хорошее дорожное покрытие, продуманные пешеходные переходы, освещение и необходимые знаки снижают риск аварий. Кроме того, удобный путь облегчает работу школьных автобусов. В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни„ планируем привести в нормативное состояние 854 дорожных объекта – это более 3 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным учреждениям», – сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.