Ленобласть продлевает программу регионального материнского капитала до 2030 года

«Возраст матери для получения поддержки при рождении первого ребенка увеличен до 30 лет включительно, при рождении второго ребенка — до 35 лет;

Увеличены размеры выплат на детей, рожденных с 1 января 2025 года:

— при рождении первого ребенка со 140 000 до 175 000 рублей;

— при рождении второго ребенка – с 70 000 до 125 000 рублей.

Если родители решат потратить часть средств маткапитала через электронный сертификат на детские товары и продукты питания — теперь номинал сертификата увеличен до 50 000 рублей», — сообщил Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Раньше на региональный маткапитал могли рассчитывать матери, родившие до первого ребенка до 27 лет и второго – до 30 лет. С 2021 года бюджет на меры поддержки семей с детьми в Ленинградской области вырос на 106,9%. В 2024 году на меры поддержки семей с детьми было предусмотрено 15,4 млрд руб. (+22,2% к 2023 году), а в 2025 году – 18 млрд руб.