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Солнечный витамин под угрозой: дефицит витамина D у россиян

Ольга Владимировна Сайно, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета рассказывает о важности витамина D.

Рубрики:  Здоровье

Впервые витамин D был описан в 1913 году Элмером Макколумом как жирорастворимый фактор роста, а в 1922 году Макколум назвал его витамин D. Витамин D (кальциферол - «несущий кальций» другое его название «противорахитный») выполняет функции поддержания гомеостаза (баланса) кальция и фосфора, а также осуществляет процессы минерализации и ремоделирования костной ткани.

Витамин D может поступать с пищей, кроме того, образуется в коже под действием солнечного света. Максимальной выработке витамина D способствует солнце, находящееся в зените. Для выработки витамина D имеет значение не только количество солнечных дней, но и интенсивность воздействия солнечного света на открытую поверхность кожи человека. Максимальная выработка витамина D в коже, например, в Москве, наблюдается в период с середины июня до середины августа с 11 до 14 часов, т.е. на протяжении всего 26-35 дней в году. 

Пребывание в зимнее время на солнце на территории выше и ниже 38-40° северных и южных широт не сопровождается синтезом витамина D в коже. Известно, что бОльшая часть территории РФ находится выше 35° с.ш., где круглый год отмечается недостаток солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Следовательно, население нашей страны состоит в группе риска по дефициту данного витамина. 

У людей, живущих в больших городах, причиной недостаточной выработки витамина D служат выхлопные газы, смог, закрытая одежда, которые поглощают огромную часть УФ излучения. Кроме перечисленных факторов снижению выработки витамина D под воздействием солнечного света, способствуют смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, гиподинамия. Значительно снижает выработку витамина D в коже использование солнцезащитных кремов: нанесение крема даже с SPF 8 уменьшает выработку витамина на 95-98%. 

С возрастом в коже происходит снижение синтеза витамина D на 75%, особенно у людей в возрасте 65+, что повышает риск патологических переломов в большинстве случаев с тяжелыми последствиями.

Дефицит витамина D

Для диагностики уровня витамина D в сыворотке крови определяют концентрацию кальцидиола (25(ОН)D) - метаболита витамина D (табл.).

Известно, что дефицит витамина D ассоциируется с риском развития ожирения, сахарного диабета 1го и 2го типов, сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и толстой кишки, а также деменции и болезни Альцгеймера. 

Классификация 

Уровни 25(OH)D в крови, нг/мл (нмоль/л)

Выраженный дефицит витамина D

< 10 нг/мл (< 25 нмоль/л)

Дефицит витамина D

< 20 нг/мл (< 50 нмоль/л)

Недостаточность витамина D

≥ 20 и <30 нг/мл (≥ 50 и < 75 нмоль/л)

Целевые уровни витамина D

30-60 нг/мл (75-150 нмоль/л)

Адекватные уровни витамина D

30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л)

Уровни с возможным проявлением токсичности витамина D

> 100 нг/мл (> 250 нмоль/л)

Таблица. Интерпретация концентраций 25(OH)D, принимаемая Российской ассоциацией эндокринологов. 

Зависимость дефицита витамина D от сезона

В середине 20 века ученые обнаружили сезонные колебания витамина D. Согласно исследованиям в разных странах мира, осенью дефицит витамина D выражен меньше, но широко распространен в другие времена года во всех возрастных группах, вне зависимости от географической широты. 

Другие причины дефицита витамина D

Кроме недостаточной инсоляции причинами дефицита витамина D являются:

  • нарушение его усваивания с пищей, в том числе у пациентов после бариатрических операций (операции, направленные на лечение ожирения);

  • потеря витамина D при выраженной печеночной недостаточности и других заболеваниях;

  • прием ряда лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм витамина D;

  • избыточная масса тела, при которой происходит активное накопление витамина D в подкожно-жировой клетчатке и, в связи с этим, уменьшение концентрации доступного витамина в центральном кровотоке;

  • пожилой возраст; 

  • развитие дефицита витамина D более вероятным становится при аллергии на молочный белок, непереносимости лактозы и строгом вегетарианстве.

    Симптомы дефицита витамина Д

    Недомогание и слабость: хроническая усталость, вялость.

    Боли в мышцах, костях, суставах: боль в проксимальных группах мышц, мышечной слабостью, трудностями при ходьбе, поддержании равновесия и склонностью к падениям. 

    Частые простудные заболевания, вследствие ослабленного иммунитета. 

    Проблемы с кожей: сухость, шелушение, выпадение волос.

    Проблемы с зубами: кариес, повышенная чувствительность зубов.

    Кроме вышеперечисленных симптомов – нарушение сна, снижение настроения, медленное заживление ран. 

    Симптомы передозировки витамина Д

    Передозировка витамина Д вызывает негативные последствия, из-за гиперкальциемии (повышения уровня кальция) в крови. 

    Основные симптомы передозировки:

    Головокружение и головная боль;

    Повышенное АД;

    Нарушение сердечного ритма;

    Тошнота и рвота;

    Потеря аппетита, снижение веса;

    Слабость, усталость;

    Раздражительность;

    Боль в животе и запоры;

    Мышечные и суставные боли;

    Образование камней в почках. 

    Пресс-служба Пироговского университета 

 