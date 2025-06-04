Солнечный витамин под угрозой: дефицит витамина D у россиян
Ольга Владимировна Сайно, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета рассказывает о важности витамина D.
Впервые витамин D был описан в 1913 году Элмером Макколумом как жирорастворимый фактор роста, а в 1922 году Макколум назвал его витамин D. Витамин D (кальциферол - «несущий кальций» другое его название «противорахитный») выполняет функции поддержания гомеостаза (баланса) кальция и фосфора, а также осуществляет процессы минерализации и ремоделирования костной ткани.
Витамин D может поступать с пищей, кроме того, образуется в коже под действием солнечного света. Максимальной выработке витамина D способствует солнце, находящееся в зените. Для выработки витамина D имеет значение не только количество солнечных дней, но и интенсивность воздействия солнечного света на открытую поверхность кожи человека. Максимальная выработка витамина D в коже, например, в Москве, наблюдается в период с середины июня до середины августа с 11 до 14 часов, т.е. на протяжении всего 26-35 дней в году.
Пребывание в зимнее время на солнце на территории выше и ниже 38-40° северных и южных широт не сопровождается синтезом витамина D в коже. Известно, что бОльшая часть территории РФ находится выше 35° с.ш., где круглый год отмечается недостаток солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Следовательно, население нашей страны состоит в группе риска по дефициту данного витамина.
У людей, живущих в больших городах, причиной недостаточной выработки витамина D служат выхлопные газы, смог, закрытая одежда, которые поглощают огромную часть УФ излучения. Кроме перечисленных факторов снижению выработки витамина D под воздействием солнечного света, способствуют смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, гиподинамия. Значительно снижает выработку витамина D в коже использование солнцезащитных кремов: нанесение крема даже с SPF 8 уменьшает выработку витамина на 95-98%.
С возрастом в коже происходит снижение синтеза витамина D на 75%, особенно у людей в возрасте 65+, что повышает риск патологических переломов в большинстве случаев с тяжелыми последствиями.
Дефицит витамина D
Для диагностики уровня витамина D в сыворотке крови определяют концентрацию кальцидиола (25(ОН)D) - метаболита витамина D (табл.).
Известно, что дефицит витамина D ассоциируется с риском развития ожирения, сахарного диабета 1го и 2го типов, сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и толстой кишки, а также деменции и болезни Альцгеймера.
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Классификация
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Уровни 25(OH)D в крови, нг/мл (нмоль/л)
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Выраженный дефицит витамина D
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< 10 нг/мл (< 25 нмоль/л)
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Дефицит витамина D
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< 20 нг/мл (< 50 нмоль/л)
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Недостаточность витамина D
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≥ 20 и <30 нг/мл (≥ 50 и < 75 нмоль/л)
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Целевые уровни витамина D
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30-60 нг/мл (75-150 нмоль/л)
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Адекватные уровни витамина D
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30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л)
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Уровни с возможным проявлением токсичности витамина D
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> 100 нг/мл (> 250 нмоль/л)
Таблица. Интерпретация концентраций 25(OH)D, принимаемая Российской ассоциацией эндокринологов.
Зависимость дефицита витамина D от сезона
В середине 20 века ученые обнаружили сезонные колебания витамина D. Согласно исследованиям в разных странах мира, осенью дефицит витамина D выражен меньше, но широко распространен в другие времена года во всех возрастных группах, вне зависимости от географической широты.
Другие причины дефицита витамина D
Кроме недостаточной инсоляции причинами дефицита витамина D являются:
нарушение его усваивания с пищей, в том числе у пациентов после бариатрических операций (операции, направленные на лечение ожирения);
потеря витамина D при выраженной печеночной недостаточности и других заболеваниях;
прием ряда лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм витамина D;
избыточная масса тела, при которой происходит активное накопление витамина D в подкожно-жировой клетчатке и, в связи с этим, уменьшение концентрации доступного витамина в центральном кровотоке;
пожилой возраст;
развитие дефицита витамина D более вероятным становится при аллергии на молочный белок, непереносимости лактозы и строгом вегетарианстве.
Симптомы дефицита витамина Д
Недомогание и слабость: хроническая усталость, вялость.
Боли в мышцах, костях, суставах: боль в проксимальных группах мышц, мышечной слабостью, трудностями при ходьбе, поддержании равновесия и склонностью к падениям.
Частые простудные заболевания, вследствие ослабленного иммунитета.
Проблемы с кожей: сухость, шелушение, выпадение волос.
Проблемы с зубами: кариес, повышенная чувствительность зубов.
Кроме вышеперечисленных симптомов – нарушение сна, снижение настроения, медленное заживление ран.
Симптомы передозировки витамина Д
Передозировка витамина Д вызывает негативные последствия, из-за гиперкальциемии (повышения уровня кальция) в крови.
Основные симптомы передозировки:
Головокружение и головная боль;
Повышенное АД;
Нарушение сердечного ритма;
Тошнота и рвота;
Потеря аппетита, снижение веса;
Слабость, усталость;
Раздражительность;
Боль в животе и запоры;
Мышечные и суставные боли;
Образование камней в почках.
Пресс-служба Пироговского университета