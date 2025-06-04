Солнечный витамин под угрозой: дефицит витамина D у россиян

Впервые витамин D был описан в 1913 году Элмером Макколумом как жирорастворимый фактор роста, а в 1922 году Макколум назвал его витамин D. Витамин D (кальциферол - «несущий кальций» другое его название «противорахитный») выполняет функции поддержания гомеостаза (баланса) кальция и фосфора, а также осуществляет процессы минерализации и ремоделирования костной ткани.

Витамин D может поступать с пищей, кроме того, образуется в коже под действием солнечного света. Максимальной выработке витамина D способствует солнце, находящееся в зените. Для выработки витамина D имеет значение не только количество солнечных дней, но и интенсивность воздействия солнечного света на открытую поверхность кожи человека. Максимальная выработка витамина D в коже, например, в Москве, наблюдается в период с середины июня до середины августа с 11 до 14 часов, т.е. на протяжении всего 26-35 дней в году.

Пребывание в зимнее время на солнце на территории выше и ниже 38-40° северных и южных широт не сопровождается синтезом витамина D в коже. Известно, что бОльшая часть территории РФ находится выше 35° с.ш., где круглый год отмечается недостаток солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Следовательно, население нашей страны состоит в группе риска по дефициту данного витамина.

У людей, живущих в больших городах, причиной недостаточной выработки витамина D служат выхлопные газы, смог, закрытая одежда, которые поглощают огромную часть УФ излучения. Кроме перечисленных факторов снижению выработки витамина D под воздействием солнечного света, способствуют смуглый цвет кожи, интенсивный загар, высокая облачность, гиподинамия. Значительно снижает выработку витамина D в коже использование солнцезащитных кремов: нанесение крема даже с SPF 8 уменьшает выработку витамина на 95-98%.

С возрастом в коже происходит снижение синтеза витамина D на 75%, особенно у людей в возрасте 65+, что повышает риск патологических переломов в большинстве случаев с тяжелыми последствиями.

Дефицит витамина D

Для диагностики уровня витамина D в сыворотке крови определяют концентрацию кальцидиола (25(ОН)D) - метаболита витамина D (табл.).

Известно, что дефицит витамина D ассоциируется с риском развития ожирения, сахарного диабета 1го и 2го типов, сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и толстой кишки, а также деменции и болезни Альцгеймера.

Классификация Уровни 25(OH)D в крови, нг/мл (нмоль/л) Выраженный дефицит витамина D < 10 нг/мл (< 25 нмоль/л) Дефицит витамина D < 20 нг/мл (< 50 нмоль/л) Недостаточность витамина D ≥ 20 и <30 нг/мл (≥ 50 и < 75 нмоль/л) Целевые уровни витамина D 30-60 нг/мл (75-150 нмоль/л) Адекватные уровни витамина D 30-100 нг/мл (75-250 нмоль/л) Уровни с возможным проявлением токсичности витамина D > 100 нг/мл (> 250 нмоль/л)

Таблица. Интерпретация концентраций 25(OH)D, принимаемая Российской ассоциацией эндокринологов.

Зависимость дефицита витамина D от сезона

В середине 20 века ученые обнаружили сезонные колебания витамина D. Согласно исследованиям в разных странах мира, осенью дефицит витамина D выражен меньше, но широко распространен в другие времена года во всех возрастных группах, вне зависимости от географической широты.

Другие причины дефицита витамина D

Кроме недостаточной инсоляции причинами дефицита витамина D являются: