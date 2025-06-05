Экосовет Гатчинского округа: в центре внимания — водные объекты!

В работе экосовета приняли участие заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Дмитрий Халтунен и начальник отдела комплексного использования водных ресурсов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Михаил Колесов.

Дмитрий Халтунен рассказал, какие меры принимаются для охраны водных объектов в Ленинградской области, в том числе в рамках национальных проектов. Среди успешных примеров, в частности, нацпроект «Сохранение уникальных водных объектов», который реализовывался с 2022-го по 2024-й годы. Работы были проведены в полном объеме со значительным опережением графика. Всего было расчищено более 3 км рек, изъято более 70 куб. метров донных отложений. В частности, в 2022 году федеральный бюджет профинансировал комплекс мер по очистке озер и рек в Дворцовом и Приоратском парках Гатчины, которые признаны объектами защиты ЮНЕСКО.

- Мероприятия по расчистке озер Черного, Филькино и ручья Безымянного по итогам 2023 года вошли в десятку лучших практик реализации национального проекта по сохранению уникальных водных объектов, – отметил Дмитрий Халтунен.

По словам чиновника, пока не доведены до логического завершения мероприятия по музею-заповеднику «Гатчина». Работы по расчистке оставшихся 400 м реки Теплая и части реки Колпанка станут приоритетными в реализации нового нацпроекта «Вода России». Уже готов проект по расчистке Белого озера, реки Теплая и Карпина пруда. Сами работы начнут проводить в 2026 году.

Как спасти Колпанское озеро

Член экологического совета Гатчинского округа, депутат Галина Паламарчук выразила беспокойство по поводу отсутствия в списке на расчистку Колпанского озера в деревне Химози. Она напомнила, что Колпанское озеро является одним из источников водной системы Гатчинских озер. Однако, начиная с 2016 года, озеро начало пересыхать из-за ошибок, допущенных строителями при реконструкции федеральной трассы. Все эти годы местные жители пытаются спасти Колпанское озеро. Чтобы остановить его гибель, они самовольно построили плотину, которая, по решению суда, должна быть демонтирована в течение двух лет. Если это сделать, не исключено, что озеро обмелеет еще сильнее. На данный момент глубина озера составляет от одного до трех метров, дно сильно заилено, акватория быстро зарастает.

Как объяснил Дмитрий Халтунен, Колпанское озеро не входит в реестр водных объектов, потому что представляет собой залежи ценного органического удобрения – сапропеля (донных отложений).

- Залежи сапропеля – это балансовые активы Ленинградской области, наши полезные ископаемые, – сказал Дмитрий Халтунен.

- Поэтому включить его в план мероприятий национального проекта для расчистки водных объектов мы не сможем. Невозможно даже пока сказать, на какой глубине находятся эти залежи, пока не начнется их разработка. На данный момент это не водный объект, это недра. Если начнется добыча сапропеля, озера там может и не быть вообще: останется река Колпанка, которая будет заканчиваться в Химози.

Тем не менее по словам Дмитрия Халтунена, включение Колпанского озера в реестр водных объектов обсуждается, но пока неясно, каким будет результат.

О расчистке водоёмов

Дмитрий Халтунен отметил, что расчистка водных объектов от механического мусора и упавших деревьев относится к полномочиям органов местного само-управления. Комитетом прорабатывается вопрос субсидирования администраций региона этих работ: эта мера позволит быстрее навести порядок на водных объектах, увеличить водную гладь и организовать зоны отдыха по берегам.

Чиновник также напомнил о масштабной Всероссийской акции по очистке берегов вод-ных объектов от мусора «Вода России», которая активно проводится в Ленобласти и Санкт-Петербурге, но пока мало затронула Гатчинский округ. Особенность акции – уборка рек с воды на сапбордах. Помимо очистки прибрежной территории и поверхности реки, участники акции собирают мусор на берегу, соревнуются в командах по раздельному сбору отходов, посещают экологические мастер-классы.

О безопасности гидротехнических сооружений

Деятельности Ленинградской области по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений был посвящен доклад Михаила Колесова. Он напомнил, что в настоящий момент в оперативном управлении Ленобласти находятся 34 гидротехнических сооружения. Комитетом ежегодно проводятся меры по обеспечению их безопасности: осмотр, контроль уровня воды, ремонт и т. д.

В Гатчинском округе к настоящему времени отремонтированы гидросооружения Сиверского, Рождественского, Белогорского, Вырицкого, Даймищенского гидроузлов на реке Оредеж, гидроузлов на реке Кобринка в деревне Кобрино и на реке Черная в деревне Черново. Завершена ликвидация МГЭС в Лукашах на реке Ижора.

Чтобы отдых был безопасным

На экосовете также затронули вопрос о береговых линиях и рекреационных зонах вблизи водных объектов. Отвечая на вопрос об установлении береговых линий, Дмитрий Халтунен отметил, что комитет проводит большую работу в этом направлении. В частности, весь Гатчинский округ, включая Гатчину, уже полностью покрыт береговыми линиями и зонами. Летом 2025 года на территории округа начнут устанавливать знаки «Водоохранная зона», «Прибрежная защитная полоса» и т. д. Знак «Водоохранная зона» будет устанавливаться только в зонах рекреационного назначения вблизи водных объектов, которых на территории Гатчинского округа, к сожалению, не так много.

Болезненную тему безопасности на воде затронул активист из Вырицы Игорь Козьмин. В частности, он напомнил о сапсерферах, которые заполоняют Оредеж и его берега на всем протяжении реки в теплый сезон. Часто это просто небезопасно для отдыхающих.

Как отметил Дмитрий Халтунен, комитет по природным ресурсам Ленинградской области не наделен надзорными полномочиями. С другой стороны, администрация Гатчинского округа предпринимает попытки сохранить уникальные природные ресурсы своего края, связанные также с безопасностью граждан. В частности, в рамках принятого свода правил безопасности утверждена норма, согласно которой предпринимательская деятельность на водном объекте становится законной лишь при оформлении договора водопользования.

- У нас тысячи сапсерферов не прописаны ни в Водном кодексе, ни в других законодательных актах, – пояснил Дмитрий Халтунен. - Сап не является плавсредством, как таковым. Грубо говоря, это доска, которая нигде не зарегламентирована.

По его словам, местные власти могут разрешить осуществление коммерческой деятельности, включая массовые мероприятия, но в рамках заботы о водных объектах и о безопасности для людей. То есть в ситуации с сапами должны быть оборудованы понтоны, причалы и перила, прописаны и соблюдены правила безопасности для граждан, которые спускаются в водоем. Как считает Дмитрий Халтунен, в этих мерах заключена забота как о безопасности для людей, так и о сохранении природных объектов.

Беспокойство экологов также вызывают стихийные парковки на берегу реки и в водоохранной зоне, несанкционированные свалки.

- Как только мы убираем с берега реки парковку автомобилей, мы получаем экологично благополучную территорию, – рассказал Игорь Козьмин. - Взять, например, городской пляж в Вырице: приходите, пожалуйста, и отдыхайте в чистоте, оставляйте ее после себя. В 2016–2018 годах мы собирали сотни мешков мусора ежегодно! В 2018 году мы с муниципалитетом перекрыли берег реки. Теперь туда подъехать нельзя, и автомобили паркуются только рядом на асфальте либо на грунтовых дорогах...

В рамках разговора о развитии туристического потенциала Гатчинского округа, Игорь Козьмин предложил развивать сеть экотроп в населенных пунктах и между ними, поддерживать спортивный туризм и организацию обзорных экскурсий. Среди предложенных инициатив – создание национального парка «Верхний Оредеж», государственная программа по расчистке Оредежа, организация многодневных туристических походов. Также активист предложил установить новый праздник на гатчинской земле – День реки Оредеж, который мог бы привлечь внимание к проблемам этой вод-ной артерии нашего края.

Юлия Лысанюк