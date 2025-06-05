Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах!

В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней.

Работы ЕГЭ должны быть проверены не позднее:

- 4 июня — история, литература, химия,

- 9 июня — математика,

- 15 июня — русский язык,

- 18 июня — обществознание, физика,

- 19 июня — биология, география,

- 23 июня — иностранные языки, информатика,

- после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.

Результаты ЕГЭ публикуются на следующий день после завершения проверки.

На портале также можно посмотреть результаты экзаменов за последние 5 лет. В прошлом году сервисом воспользовались более 3 млн раз.

Пресс-служба Минцифры России