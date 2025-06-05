Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах!
С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и химии в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета портала.
Рубрики: Образование
В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней.
Работы ЕГЭ должны быть проверены не позднее:
- 4 июня — история, литература, химия,
- 9 июня — математика,
- 15 июня — русский язык,
- 18 июня — обществознание, физика,
- 19 июня — биология, география,
- 23 июня — иностранные языки, информатика,
- после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни.
Результаты ЕГЭ публикуются на следующий день после завершения проверки.
На портале также можно посмотреть результаты экзаменов за последние 5 лет. В прошлом году сервисом воспользовались более 3 млн раз.
Пресс-служба Минцифры России
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