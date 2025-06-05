Совет гатчинских предпринимателей: работать на пятёрку – с поддержкой округа и региона

От лица исполнительной власти муниципального уровня с профессиональным праздником предпринимателей поздравила заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике Галина Никифорова. Она поблагодарила представителей бизнеса за труд, за грамотные и своевременные решения, за поддержку, целеустремленность и активность. Заместитель председателя совета депутатов Гатчинского округа Сергей Воскресенский пожелал гатчинским предпринимателям успехов в решении возникающих проблем, не останавливаться на достигнутом – двигаться вперед и никогда не сдаваться.

Начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития Гатчинского округа Елена Ефремова рассказала о специфике оказания муниципальных услуг для предпринимателей. Начальник отдела архитектурно-строительного облика гатчинского комитета по архитектуре и градостроительной деятельности Оксана Михайлова обратила внимание на правила благоустройства.

От количества – к качеству

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай поздравила участников заседания с профессиональным праздником и отметила рекордную численность совета предпринимателей Гатчинского округа – более сотни человек, поблагодарив гатчинское бизнес-сообщество за такую активность.

Светлана Ивановна поделилась тезисом, выдвинутым на заседании Государственного совета: на федеральном уровне пришли к выводу, что в Ленинградской области набралось достаточное количество предпринимателей – каждый третий житель региона так или иначе участвует в малом бизнесе. Задача, которую теперь ставит государство: предприниматели должны стать богаче – от этого все только выиграют. Необходимо, чтобы товары и услуги малого бизнеса были востребованы, чтоб выручка росла, а, соответственно, росла и заработная плата работников, которых бизнес сможет привлечь.

«Za наших»

Светлана Нерушай рассказала о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. Поддержка оказывается в виде налоговых льгот, а также может быть финансовой, имущественной, образовательной, информационно-маркетинговой и консультационной. Светлана Ивановна разъяснила, кому положены налоговые льготы, рассказала о субсидиях и грантах. В частности, в 2025 году субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 14 видов субсидий, в том числе субсидии на модернизацию производства, всего на 135 млн рублей, возмещение 75% лизинговых платежей и процентов по кредиту. Также в 2025 году Ленобласть при казначейском сопровождении дает гранты на реализацию проектов – социальных, молодежных – для начинающих предпринимателей, ветеранам СВО, всего на 98 млн рублей.

Микрокредитная компания Ленинградской области выдает микрозаймы на суммы от 50 тысяч до 5 млн рублей на срок до трех лет. Компания предлагает несколько вариантов кредитных продуктов с процентной ставкой от 1% до 15%, в зависимости от условий. Минимальный процент предусмотрен продуктами «Za наших» и «Za наших. Самозанятый», максимальный – по займу «Беззалоговый».

Отдельное внимание Светлана Нерушай уделила преимуществам статуса «Социальное предприятие»: это и сниженная налоговая ставка – до 1%, и субсидии на возмещение затрат – до миллиона рублей, и гранты на развитие нового направления – до 750 тысяч рублей, и социальная ипотека, и микрозаймы от 5%, и консультационные услуги, и образовательные мероприятия.

МФЦ «Мой бизнес»

В помощь бизнесу в Санкт-Петербурге (по адресу: пр. Энергетиков, дом 3а) в бизнес-центре «Лада» работает единая площадка для малого и среднего бизнеса Ленинградской области – центр «Мой бизнес». Данная площадка включает несколько отделений разной направленности: центр инноваций социальной сферы, центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, центр кредитно-инвестиционной поддержки, фонд развития промышленности и пр.

В частности, центр поддержки предпринимательства оказывает консультационные услуги по финансовому планированию, налогообложению, юридическим вопросам, маркетингу и продвижению в социальных сетях, предоставляет бесплатные образовательные программы, помогает подбирать персонал и содействует в кадровых вопросах, предоставляет услуги по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах.

Центр инноваций социальной сферы содействует в получении статуса социального предпринимателя, консультирует по созданию бизнес-планов, обучает социальных предпринимателей и дает оценку социальной эффективности проекта.

Региональный центр инжиниринга занимается разработкой программ модернизации предприятия и документации для привлечения финансирования, содействует в регистрации прав интеллектуальной собственности и проведении сертификации и декларировании продукции, разрабатывает технические решения для производственных предприятий.

Центр кредитно-инвестиционной поддержки предоставляет поручительства по кредиту, дает льготные займы на оборудование, помогает получить заемное финансирование в банке.

Единое онлайн-окно «Линия поддержки»: www.813.ru.

Гатчинцам не хватает театров, ресторанов и хороших магазинов

Светлана Нерушай привела результаты опроса жителей Гатчинского округа по поводу довольства качеством жизни. Так, гатчинцы удовлетворены местными товарами и услугами не на отлично – только на хорошо. Четверку жители поставили продуктам и промтоварам в магазинах пешей доступности, а также местному общепиту и другим услугам.

Не хватает в городе, по мнению жителей, театров, кафе и ресторанов, музеев, торговых центров, магазинов федеральных торговых сетей, а также магазинов одежды, бытовой техники и электроники.

Жители Тайцев удовлетворены походами за продуктами и получением повседневных услуг, а также приобретением товаров в магазинах пешей доступности на тройку. Товары длительного пользования оценены на четверку, а проведением досуга вне дома и объектами общественного питания в Тайцах неудовлетворены вовсе – поставили двойку, что, наверное, неудивительно. Местная публика не отказалась бы от развлекательных центров, ресторанов, магазинов одежды, бытовой техники и электроники.

В Войсковицах полностью довольны своими продуктовыми покупками и получением повседневных услуг, и это единственная пятерка в данном опросе. Магазинами в шаговой доступности жители Войсковиц не удовлетворены – разве что на тройку. Товары длительного пользования устраивают их на четверку, а досугу вне дома и местному общепиту здесь поставили только два балла. По мнению жителей,

Войсковицам нужны кинотеатры, рестораны и кафе, федеральные торговые сети и магазины пешей доступности, а также киоски и павильоны для продажи мяса и овощей. В общем, есть над чем работать.

Субсидии для тех, кто поддерживает бизнес

Заместитель главы администрации Гатчинского округа Галина Никифорова выступила с докладом о муниципальной поддержке предпринимателей в рамках программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе». Цель программы – повышение конкурентоспособности, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка.

Для достижения цели предоставляются соответствующие субсидии. Так, на финансирование деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2025 году предусмотрено 14 млн рублей из бюджета Гатчинского округа (по итогам 2024 года Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» – занял первое место среди всех фондов Ленинградской области). Благодаря субсидиям гатчинские организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства оказывают предпринимателям юридические и консультационные услуги, предоставляют бухгалтерское и налоговое сопровождение, выдают микрозаймы.

За первый квартал выдано пять микрозаймов на сумму

5,3 млн рублей. Кредитный портфель составляет 52 миллиона: в текущем году гатчинская администрация увеличила его на 10 млн рублей и планирует увеличить еще на 20 млн рублей для расширения доступа бизнеса к льготному микрокредитованию. Увеличение кредитного портфеля продиктовано востребованностью данного вида поддержки у малого бизнеса, наличием очереди в листе ожидания на полгода вперед и на сумму свыше 30 млн рублей средств, требуемых малому бизнесу, согласно поданным заявкам. Одно из самых востребованных направлений по займам – производственная сфера.

Кроме того, организации муниципальной инфраструктуры поддержки организуют для бизнеса бесплатные обучающие курсы и семинары. На 2025 год запланировано 18 курсов «Введение в предпринимательство».

Финансирование субсидирования на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов в этом году из бюджета округа составляет 9,3 млн рублей. Основной показатель – предоставление 100% площадей в аренду малому и среднему бизнесу и самозанятым. На территории бизнес-инкубатора в Тайцах зарегистрировано 56 резидентов с общим количеством рабочих мест свыше 110. В Гатчине площади имеющихся бизнес-инкубаторов предоставлены в аренду 12 резидентам, в среднем арендная ставка составляет порядка 500 рублей за метр квадратный.

Субсидии для бизнеса: 4+1

С 2023 года гатчинская администрация предоставляет четыре вида субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:

- на поддержку бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел: возмещение до 80% затрат, максимальный размер субсидии – 100 тысяч рублей;

- на поддержку индивидуальных предпринимателей – плательщиков налога на профессиональный доход: возмещение до 80% затрат, максимальный размер субсидии – 150 тысяч рублей;

- на поддержку социального предпринимательства: возмещение до 80% затрат, максимальный размер субсидии – 150 тысяч рублей;

- на поддержку молодежного предпринимательства: возмещение до 80% затрат, максимальный размер субсидии – 150 тысяч рублей.

Также в текущем году запланирована еще одна новая субсидия – на развитие производства. Общий объем субсидии – 2 млн рублей (по 500 тысяч одному получателю), планируемое количество получателей – не менее четырех. Порядок предоставления субсидии уже разработан и находится в стадии согласования. Заявиться на субсидию смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие в качестве основного или дополнительного ОКВЭД, включенный в группировку «Обрабатывающие производства». Ограничений по давности осуществления деятельности не предусмотрено – важно быть зарегистрированным на территории Гатчинского муниципального округа и являться субъектом малого или среднего предпринимательства.

Галина Юрьевна отметила, что с этого года все субсидии предоставляются через государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет», т.е. заявителю не нужно приходить в администрацию для подачи заявки на участие в отборе – это можно сделать из дома, потребуется только доступ в интернет, наличие электронной цифровой подписи и требуемых документов для прикрепления к заявке.

Суммы растут. В 2024 году по четырем субсидиям из местного бюджета было распределено

600 тысяч рублей (+550 тысяч рублей на стартовую субсидию из местного бюджета и 2,8 млн рублей из бюджета Ленобласти; с 2025 года эту субсидию предоставляет область), в текущем году на субсидии малому бизнесу планируется распределить 3 млн рублей из местного бюджета.

Что можно возместить?

Субсидии для социального, молодежного предпринимательства, для ИП с налогом на профессиональный доход, для малого и среднего бизнеса в сфере народных художественных промыслов и ремесел позволяют возместить расходы на аренду помещения, покупку мебели, оборудования, оплату регистрационных сборов в конкурсах и чемпионатах, оплату услуг связи, в том числе интернет, разработку сайта и его сопровождение.

Субсидия на развитие производства дает возможность компенсировать затраты на аренду помещения, на покупку или модернизацию оборудования, приобретение мебели.

Данные субсидии предоставляются с целью повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и роста занятости населения за счет стимулирования бизнеса. Планируемые даты проведения отборов кандидатов на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с поддержкой:

- молодежного предпринимательства: 16–29 июня;

- ИП с налогом на профессиональный доход: 7–20 июля,

- социального предпринимательства: 28 июля–10 августа;

- на развитие производства: 18–31 августа;

- в сфере народных художественных промыслов и ремесел: 8–21 сентября.

Сделано в Гатчине

Как подчеркнула Галина Никифорова, развитие бренда «Сделано в Гатчине» – одно из важных направлений поддержки предпринимателей Гатчинского округа, работающих в сфере производства пищевой и непищевой продукции и торговли.

Концепция данного проекта заключается в поддержке локальных производителей и продвижении товаров, созданных на гатчинской земле, что способствует развитию местной экономики, помогает предпринимателям находить новые рынки сбыта и укрепляет имидж муниципалитета как производителя качественной продукции.

Под данным брендом работает магазин «Сделано в Гатчине». Это первый и единственный магазин на территории Ленинградской области, созданный как бизнес-инкубатор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компании Гатчинского округа для торговых объектов. В магазине представлены товары, произведенные на гатчинской территории. Магазин работает с 2019 года и пользуется спросом у жителей и гостей города. Здесь продают продукцию местного производства: мясо, молочные продукты, выпечку, овощи, фрукты и прочее.

Прошлой осенью в городе на бульваре «47 регион» была запущена первая ярмарка под брендом «Сделано в Гатчине». Места для местных крестьянско-фермерских хозяйств были предоставлены бесплатно.

Галина Никифорова анонсировала проект обновления знаменитого гатчинского магазина «Книги» на углу Красной и Соборной, который будет открыт в новом формате согласно бренду «Сделано в Гатчине».

- В 2025 году администрация совместно с фондом поддержки предпринимательства продолжает разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации по обновлению формата книжного магазина с размещением там товаров местных производителей, в том числе резидентов бизнес-инкубатора, под брендом «Сделано в Гатчине» для развития туристической привлекательности. Книжная торговля также будет сохранена как исторически и культурно значимая составляющая, – сказала Галина Юрьевна.

Попасть в каталог

В Гатчинском округе работают над созданием каталога товаропроизводителей, занятых в сфере креативных индустрий. По мнению администрации, каталог станет важным шагом для продвижения и распространения информации о местных производителях и не только представит разнообразие уникальных товаров, но и поможет наладить взаимовыгодные связи между резидентами, предпринимателями и потенциальными клиентами или партнерами.

Как заметила Галина Никифорова, данное направление является пилотным для распространения этого опыта на другие направления малого и среднего предпринимательства:

- Собранная в одном месте информация облегчит доступ к услугам и продуктам резидентов, что, в свою очередь, повысит их видимость на рынке и привлечет внимание к инкубатору. Мы уверены, что такой каталог станет мощным инструментом для формирования сообщества, способного поддерживать и развивать креативные инициативы в регионе.

Награды лучшим

Завершилось мероприятие церемонией вручения наград гатчинским предпринимателям. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предпринимательства на территории Гатчинского округа почетных грамот и благодарностей удостоены индивидуальные предприниматели, главы фермерских хозяйств, руководители предприятий и самозанятые.

За высокий профессионализм и помощь в благоустройстве Кобринской территории благодарность главы Гатчинского округа объявлена индивидуальному предпринимателю Антону Кондратьеву.

Почетной грамотой главы администрации Гатчинского округа награжден генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

Благодарности администрации Гатчинского округа удостоены:

- руководитель детского центра «Ключ разумения» Людмила Стуглева;

- индивидуальные предприниматели Светлана Чалышева, Елена Жуматий, Алексей Егоров, Радик Алексанян, Дмитрий Бочарников, Татьяна Пирожкова, Алевтина Егорова;

- главы фермерских хозяйств Яков Михович, Сергей Безденежных, Александр Комаров, Навоиддин Фахриев, Лидия Кононова;

- генеральный директор ООО «Ромашка» Сергей Решетников;

- руководитель ООО «ДКС-ПЕРЕРАБОТКА» Андрей Бухлицкий;

- самозанятые Лилия Авикайнен и Наталья Гусева.

Стратегия развития и качество жизни

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, поздравляя предпринимательское сообщество с профессиональным праздником, объявила, что Гатчинский округ приступил к разработке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, чтобы этим документом определить стратегию развития всех сфер жизнедеятельности, в том числе и развития конкретных направлений бизнеса. Людмила Нещадим подчеркнула, что с точки зрения разработки документа Гатчинский округ стал первым не только в Ленинградской области, но, по сути, и во всей Российской Федерации – такой опыт на сегодняшний день есть только в Ялте:

- Очень важно для всех нас, чтобы этот документ отвечал перспективам развития нашего округа в системе 47 региона и всей Петербургской агломерации. И здесь мы должны учесть не только глобальные вопросы, но и «мелочи». Речь идет о повышении качества жизни в каждом населенном пункте, чтобы нашим жителям было комфортно на своей малой родине. Мы ждем, что гатчинские предприниматели активно включатся в эту работу. Я рассчитываю, что наше бизнес-сообщество и дальше останется ключевым звеном в развитии нашего округа.

Людмила Николаевна напомнила, что в 2027 году в Гатчине будет отмечаться столетие Ленинградской области, и призвала предпринимателей активно участвовать в подготовке к этому событию и привести в порядок внешний вид своих магазинов, кафе, сделать достойные вывески и благоустроить прилегающие территории.

Екатерина Дзюба