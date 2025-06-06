Молодые парламентарии обсуждают введение предельных норм содержания животных в жилых помещениях

Перед началом заседания участники вместе со старшими коллегами из парламентов СЗФО возложили цветы к памятнику «Воинам-северянам» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, а также познакомились с работой центра «Патриот» и приняли участие в работе 67-й Конференции ПАСЗР, которая сегодня открылась в Архангельске.

На повестке дня у молодых парламентариев было более десяти вопросов по совершенствованию федерального и регионального законодательства в сфере трудового права, образования, регулирования продажи энергетических напитков и охраны объектов культурного наследия. Так, коллеги из Молодежного парламента при Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили проработать изменения в Трудовой кодекс и установить в нем понятие «дежурство без исполнения работником трудовых функций», а также закрепить письменное приглашение на работу в качестве правового основания для возникновения трудовых отношений. Также из Петербурга поступило предложение внести изменения в федеральный закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним» для установления запрета на продажу несовершеннолетним концентратов для приготовления энергетических напитков, а еще проект изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для правового регулирования функционирования зоологических парков.

Алина Коняева рассказала о законодательной инициативе Молодежного парламента Ленинградской области по внесению изменений в областной закон «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области». Речь идет о введении предельных норм содержания животных в жилых помещениях многоквартирных домов, коммунальных квартир и комнатах общежитий в соответствии с площадью помещений. Пока в областном законе предельное количество домашних животных не обозначено, указано лишь, что их количество «в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать домашним животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».

Алина Коняева в своем выступлении отметила, что похожие нормы уже присутствуют в законодательстве Кировской, Нижегородской, Новосибирской областей. А в Екатеринбурге приняты судебные решения о выселении владельцев с большим количеством животных, например, в одном из случаев 15 кошек содержались в однокомнатной квартире. На федеральном уровне предельное количество практически никак не регулируется, но собственники квартир должны соблюдать интересы соседей. Слишком много животных – это зачастую антисанитария, зловонные запахи, шум, вероятность появления клещей, блох, паразитов. Поэтому в 47 регионе и начали работать в данном направлении, хотя текст поправок еще не внесен и продолжает обсуждаться, в том числе в районах. Сделан запрос в профильные комитеты регионального правительства относительно того, какую норму количества питомцев разумно было бы установить, пояснила Алина Коняева. Коллеги из молодежных парламентов заинтересовались разработкой ленинградских коллег и решили более подробно обсудить эту инициативу уже в своих регионах.

Также на заседании молодые парламентарии обменялись опытом подготовки законодательных инициатив, участия в работе законодательных органов своих субъектов и взаимодействия с органами молодежного самоуправления в муниципальных образованиях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фото Архангельского областного Собрания депутатов