В Волосовском районе прошел традиционный «Фестиваль поколений»
Сегодня в Волосовском районе прошел традиционный «Фестиваль поколений», организуемый ежегодно Законодательным собранием Ленинградской области.
Он стартовал на мемориальном комплексе деревни Большое Заречье.
На фестивале собрались депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, ветераны органов государственной власти, делегации из всех районов городского и муниципального округов Ленинградской области, в составе которых ветераны, малолетние узники, жители блокады представители общественных организаций разных поколений.
Торжественная церемония открытия фестиваля началась с вынесения флагов России, Ленинградской области и Знамя Победы.
Приветственное слово от Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина зачитала от фракции «Единая Россия» Марина Левченко:
«Дорогие друзья, место открытия фестиваля – свидетель трагических событий 29 октября 43 года. Деревня Большое Заречье разделила судьбу Хатыни. За помощь партизанам и отказ покориться врагу ее жители были зверски убиты, а дома стерты с лица земли. Память о них, как о всех жертвах войны - это наш священный долг. В этом году вся страна отмечает 80-летие Великой Победы. Великая Отечественная война стала духовным подвигом нашего народа, примером несгибаемой воли, единства и любви к Родине. Но мы помним не только героев 1941-1945 годов. Мы чтим тех, кто сражался в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Гордимся мужеством российских воинов, которые сегодня борются с неонацизмом в ходе специальной военной операции. История поколений – это летопись великих побед и тяжелых испытаний, которые мы обязаны передавать детям и внукам. Память не только и не должна искажаться. Забывать, исчезать – она основа нашей национальной идентичности. Любовь к Родине и к нашей ленинградской земле объединяет нас от ветеранов до самых юных гостей фестиваля. Желаю всем участникам мероприятия крепкого здоровья, мира, благополучия и новых добрых дел на благо Ленинградской области и всей России. Председатель законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин».
От себя Марина Левченко добавила, что данный фестиваль на Ленинградской земле Законодательное собрание проводит в семнадцатый раз. Но этот год особенный – Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также Марина Николаевна добавила, что хотелось бы, чтобы в Народной программе «Единой России» было внесено дополнение по созданию музея, где подробно было бы рассказано о данной трагедии, и трагедии сожженных деревень России.
«Фестиваль поколений» проводится ежегодно в целях сохранения памяти о защитниках Отечества, объединения ветеранов и молодежи, чтобы не прервалась связь времен и свершений, была жива преемственность традиций, сплоченность наших земляков всех возрастов.
Выступая на митинге в Большом Заречье глава администрации Волосовского района Сергей Ушаков выразил большое уважение к защитникам Отечества, также упомянув, что сегодняшний фестиваль – это еще одна возможность вспомнить тех, кто прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, кто воевал в Афганистане, прошел Чечню, кто сейчас стоит на защите интересов страны на Украине.
Цветы к подножию монумента воину-освободителю возложили представители всех делегаций.
Продолжилась программа в Волосово у «Стелы памяти» наших земляков, погибших в разные годы при исполнении воинского долга в локальных конфликтах. У стелы Марина Левченко пожелала всем счастья, мирного неба над головой, а нашим бойцам на СВО Божьей помощи.