Иммерсивное шоу, солнечное варенье и чаепитие на почтовой станции

Музей-усадьба «Суйда» начал праздник с интерактивной лекции «Семейные легенды Пушкиных в кинематографе» и спектакля-путешествия по сочинениям Пушкина.

На протяжении двух ночей на территории Суйдинской усадьбы проходило иммерсивное шоу «Пушкин. Суйда», посвященное дню рождения поэта. Зрители шоу погрузились в эпоху жизни Александра Сергеевича, став соучастниками событий и литературных сюжетов поэта. У каждого была возможность оказаться рядом с Пушкиным разного возраста и времен, пережить испытания и интриги, которые пережил поэт, испытать настоящую дружбу и роковое предательство, вдохновиться романтической историей великого поэта и прожить любовь с закрытыми глазами в таинственном лесу.

На Пушкинском празднике в деревне Кобрино, во дворе музея «Домик няни А.С. Пушкина», весь день варили варенье из одуванчиков, пели песни, показывали спектакли и проводили бой на подушках.

Гостей праздника ждал уникальный опыт – дегустация варенья из солнечных одуванчиков, сваренного по авторскому рецепту травницы Анны, основательницы бренда Herbs and spices / Травы и специи. Анна рассказала о полезных свойствах одуванчиков и показала, как сварить из них желейное варенье на основе пектина и цитрусов. Необычный десерт получится в меру сладким, с приятной легкой горчинкой, но очень вкусным.

Для детей подготовили спектакли «Рыбка» и «Золотой петушок», игровую программу «Затейничество» и мастер-классы. Взрослые выбирали интересные сувениры и изделия ручной работы на ярмарке, куда съехались ремесленники со всех концов Ленинградской области. Все желающие смогли продегустировать разнообразное печенье, сдобную выпечку и пирожки с яблоками, которые, как утверждает история, очень уважал сам Александр Сергеевич. За сказочное настроение на ярмарке отвечал «На дубе кот» с раскрасками и памятными сувенирами с Лукоморьем.

Пушкинский праздник в музее «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра собрал гостей всех возрастов и поколений. Здесь также развернулась ярмарка и проходили мастер-классы по народным ремеслам, подготовленные нашими земляками. Гости праздника принимали участие в иммерсивном спектакле-чаепитии «На почтовой станции», в литературно-музыкальной программе «Сказки А.С. Пушкина», слушали концерт классической и народной музыки «Пушкин — детям» и «путешествовали» по сочинениям Пушкина.

Юлия Лысанюк

Фото организаторов мероприятий