На федеральной трассе А-120 в Войсковицах полностью перекроют движение железнодорожном переезде
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение.
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«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы, который расположен на 58-м километре федеральной дороги А-120 в период с 22:00 10 июня до 05:00 11 июня будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Производитель работ: Гатчинская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».
«Объезд перекрытого участка будет осуществляться по региональным автомобильным дорогам 41К-104 и 41А-002 через посёлок Елизаветино» - добавил Пузыревский.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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