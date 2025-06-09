Пушкинские чудеса в Гатчине

На бульваре Науки открылась литературно-игровая программа для горожан.

На Театральной площади проходила интерактивная программа для детей «Веселые эстафеты».

В сквере «Юность» с утра играл эстрадно-духовой оркестр Гатчинской городской филармонии, а чуть позже началась интерактивная программа для детей по сказкам А.С. Пушкина «Сказочное лукоморье».

В уютном сквере Николая Терентьева свое музыкальное мастерство демонстрировали преподаватели Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. Чуть позже здесь началась уже ставшая традиционной концертно-поэтическая программа, посвященная Пушкину. В этот день звучали не только произведения великого поэта, но и стихи наших талантливых земляков, посвященные Пушкину и родной земле.

В рамках праздничной программы в сквере Терентьева прошла церемония награждения участников конкурса чтецов «Пушкинские строки голосами Гатчинского округа». По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом: первое место в возрастной группе до 10 лет» заняла Марьяна Мамич, второе место — у Марии Малаховой, третье - у Ивана Лобанова. В возрастной группе от 11 до 17 лет победителями стали Дмитрий Крупенин и Анастасия Маршалко (1 место), Камила Гутникова (2 место), Антонина Введенская и Георгий Сулоев (3 место). В возрастной группе от 18 лет и старше первое место заняла Надежда Дудорова, второе место — у Вероники Трубниковой, третье — у Галины Ждановой.