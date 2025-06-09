С днём рождения, Александр Сергеевич!

«Какая музыка звучала!»

В день рождения Пушкина, 6 июня, в Приоратском парке Гатчины снова звучала симфоническая музыка, привлекшая внимание сотен гатчинцев и гостей города. Вечером этого дня на берегу Черного озера состоялся музыкальный спектакль «Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии». Музыкальную постановку подготовили прославленные коллективы - Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова и Государственная филармония для детей и молодежи Санкт-Петербурга.

Гостей праздника приветствовали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и начальник отдела государственной поддержки культуры, искусства и народного творчества комитета по культуре и туризму Ленинградской области Александра Цурбан.

«Суйда, Кобрино, Выра... Наша Гатчинская земля напрямую связана с именем Александра Сергеевича Пушкина, и мы дорожим этим великим наследием, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Я хочу поблагодарить тех, кто стоял у истоков этого праздника, всех ценителей и любителей творчества Пушкина за эту идею, переросшую в многолетнюю замечательную традицию. Сегодня наш Пушкинский праздник расширяет свои горизонты, наполняется новыми смыслами, и это говорит о том, что у этой традиции великое будущее».

Как подметил руководитель Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков, в день рождения Пушкина даже сама природа радовалась, одаряя нас прекрасной погодой. А какая музыка звучала в этот день в Приоратском парке!

Создатели музыкального спектакля по «пушкинским мотивам» посвятили его юбилею Болдинской осени — и самому Пушкину, и тому мгновению чистого вдохновения, которое он пережил в эту удивительную творческую пору. На сцене у Приоратского замка были разыграны фрагменты четырех опер, созданных великими русскими композиторами по «Маленьким трагедиям» Александра Сергеевича Пушкина: «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Рахманинов, Римский-Корсаков, Даргомыжский, Кюи... Послушать великих классиков, всем сердцем откликнувшихся на гениальные произведения Пушкина, пришли сотни зрителей.

По замыслу авторов музыкального спектакля четыре пушкинских новеллы объединились в единое художественное полотно, превращаясь в главы одной большой драмы — драмы человеческой души.

«Это музыкальный спектакль-исследование в попытке заглянуть в суть человеческой души, не отворачиваясь от трудных вопросов, - рассказал Михаил Голиков. - «Страсти по Пушкину» — это симфония образов и состояний. Жанровая отсылка к «Страстям по Матфею» или «Страстям по Иоанну» здесь не случайна: как в евангельских повествованиях раскрывается глубина человеческой природы, так и у нас — через Пушкина — раскрывается многообразие внутреннего мира одного человека».

«Мы не даем готовых ответов — мы создаем пространство для вопросов, которые звучат громче любой музыки, - говорит режиссер спектакля Александра Победоносцева. - Этот спектакль — для всех: и для тех, кто только начинает знакомство с классикой, и для тех, кто ищет в знакомом тексте новые смыслы. Здесь не нужны специальные знания. Здесь нужно лишь одно — открытое сердце».

Участие в спектакле приняли пятеро артистов, которые сыграли десять персонажей. Каждый из них проживает сразу несколько воплощений: Моцарт и Дон Жуан, Сальери и Священник, Барон и Председатель, Лаура и Мэри, Донна Анна и Луиза. В этом — ключевой замысел постановки. Постоянное перетекание из одного образа в другой становится символом бессмертия души, ее способности меняться и преображаться.

В спектакле по мотивам «Маленьких трагедий» сошлось многое — и сюжет, и музыка, и театрализация, и хореография. Волшебная музыка, гармония пушкинского стиха, прекрасные голоса актёров - зрелище получилось ярким и незабываемым. Впечатление усиливал естественный фон постановки — стройные башенки Приоратского замка, гладь Чёрного озера, зеленые холмы и перелески парка…