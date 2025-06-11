Летний лагерь в «Журавушке»

Гатчинский дворец детского (юношеского) творчества – это несколько структурных подразделений: Дом творчества «Журавушка» в микрорайоне «Аэродром» на улице Авиатриссы Зверевой, «Радуга» на улице Школьной, центр «Созвездие» на улице Карла Маркса и детские клубы «Полет», «Огонек» и «Пламя». И при каждом из этих образовательных объединений традиционно устраивается летняя лагерная смена.

В летнем лагере при «Журавушке» отдыхает около сотни детей. Вожатыми становятся педагоги ДДТ «Журавушка». О том, что происходит в отряде «ГородОК», мы поговорили с начальником лагеря, методистом ДДТ «Журавушка» Ниной Владимировной Кострюковой.

Жители «Городка»

Детский лагерь дневного пребывания для детей открылся в Доме детского творчества «Журавушка» уже 28 мая. Эта летняя смена получила название «ГородОК», что расшифровывается как «Город Отличных Каникул». Каникулы в этом лагере и правда отличные, что готовы подтвердить все, кто к нему причастен — и дети, и вожатые.

В первый же день летней смены ребята своими руками сделали себе «мультипаспорта», став, таким образом, полноправными «горожанами». Каждый паспорт получился уникальным, отражая индивидуальность своего владельца.

- Мы проставляем в них «печати», когда ребенок проявляет особую активность, совершает добрые дела или просто хорошо себя ведет, - говорит Нина Кострюкова. - В конце смены каждый наш воспитанник получат «зарплату» - «оки». Сколько печатей в паспорте — столько «оков» он получит. У нас пройдет небольшая ярмарка, где можно будет потратить эти «оки» и приобрести себе на память какой-нибудь сувенир.

Лагерный день длится с 9 до 18 часов в будние дни. Утро в лагере начинается с осмотра детей, а затем плавно переходит в зарядку. После зарядки ребята идут завтракать в школу №5 (где потом также обедают и полдничают). А потом начинается самое интересное, ведь лагерный день в «Журавушке» - это время приключений, путешествий, игр и других увлекательных занятий.

- Время с детьми проводим весело, на месте стараемся не сидеть, - говорит Нина Кострюкова. - Если дождь, возвращаемся на нашу базу, где вожатые проводят для детей игровые и познавательные мероприятия, мастер-классы. Иногда ходим в кино на детские фильмы. Активно сотрудничаем с Домом культуры, который проводит разные мероприятия и встречи для детей.

На этот раз ребята из отряда «ГородОК» пришли в «Аэропарк», где их уже поджидали руководители танцевальной студии «Партита» из Гатчинского Дома культуры. Под веселую музыку ребята разминались, танцевали и даже разучивали вальс.

День как маленькая жизнь

- Мы посещаем интересные места в Гатчине, стараемся почаще вывозить детей куда-нибудь, - говорит Нина Кострюкова. - Иногда уезжаем на целый день на экскурсию по местам нашей малой Родины, к памятникам природы.

Воспитанники летнего лагеря где только ни побывали за эту летнюю смену! Ездили в Рождествено, где погуляли по Набоковской усадьбе и заглянули в самую большую пещеру Ленинградской области. Экскурсия в Рождествено оказалась настоящим приключением, и этот день, несомненно, останется в памяти ребят и взрослых как одно из самых ярких событий смены. Посетили Дудергофские высоты, где не просто прогулялись по живописным местам, но и достигли самой высокой точки Ленинградской области — целых 457 метров над уровнем моря. А после подъема устроили пикник на природе, чтобы отдохнуть, поиграть в веселые игры, зарядиться энергией и просто насладиться летним днем.

Выезжают воспитанники «Журавушки» и в Санкт-Петербург — в музеи, планетарий, в памятные места и на мемориалы. И, кстати, ребята просто обожают дни, когда можно отправиться в путешествие или на экскурсию.

Вероника и Аня в летнем лагере — первый раз. В «Журавушке» занимаются с детского садика, и увлечений у них много.

- Мне очень нравится в лагере, - говорит девятилетняя Вероника. - Кормят вкусно, гуляем много – хорошо у нас. Больше всего нравятся поездки: всегда что-то новое и интересное узнаешь для себя.

Аня занимается в «Журавушке» рисованием.

- Здесь всегда интересно, - говорит она. - Больше всего нравится ездить в поездки и ходить на квесты.

Некоторые дети приходят в летний лагерь уже не первый год. Подрастая, они становятся настоящими помощниками для вожатых и наставниками для тех, кто помладше. Неле Несмеловой уже тринадцать лет. В «Журавушку» начала ходить еще до школы.

- В лагере я уже пятый год, и мне очень нравится здесь, - говорит Неля. - Здесь много моих друзей, очень приятные вожатые. Я помогаю им следить за ребятами, особенно самыми младшими.

- В лагере очень интересная программа, - говорит Настя Шоева. - Много интересных мест, где мы были. Мы помогаем вожатым следить за порядком, чтобы в лагере было чисто. Присматриваем за детьми во время прогулок, выездов и путешествий.

И педагоги, и вожатые

- Для вожатых летний лагерь — не столько работа, сколько возможность перезагрузиться, отдохнуть, получить второе дыхание, - говорит Нина Кострюкова. - Вожатые у нас замечательные, творческие, всегда в движении, что-то придумывают, и дети находятся с ними на одной волне, заряжаются от них. Ни один день не проходит без импровизации. Хоть и готовимся по плану к чему-то, но иногда понимаем, что дети сегодня хотят другого, и нужно что-то менять, выдумывать на ходу, чтобы им было интересно.

Педагог ДДТ «Журавушка» Елена Николаевна Самусева работает вожатой в лагере уже много лет.

- Лагерь год от года разный: он не бывает одинаковым, похожим, - отмечает она. - Мы постоянно что-то придумываем для детей - квесты, игры. Ребята у нас очень активные, творческие, и нам приходится быть активными и творческими. Если бы нам было неинтересно, то и детям было бы неинтересно. Ребятам двигаться надо — насиделись в школе и дома. А сколько мы ходим! В день, наверное, от трех до десяти километров. Дети не только постоянно узнают что-то новое, но и сами иногда предлагают какие-то интересные вещи.

Кстати, дети здесь практически не пользуются гаджетами.

- Телефоны дети используют только в тех случаях, когда нужно позвонить родителям и сказать, что все хорошо, - говорит Нина Кострюкова. - У нас есть общий чат с родителями, где мы каждый вечер обсуждаем события минувшего дня. Узнать об этом можно и из ежедневных постов с фотографиями, которые публикуются на страничке ДДТ «Журавушка» ВКонтакте. Родители в восторге от лагеря, ведь они часто бывают загружены, и у них редко получается куда-нибудь выехать с детьми. Они довольны, что детям у нас хорошо. Особенно это ценно для тех, кто работает.

Летняя смена в лагере «Журавушка» - в самом разгаре. А это значит, что ребят впереди ждет еще много интересного - спортивные соревнования, творческие мастер-классы и, конечно же, новые приключения и путешествия!

Юлия Лысанюк