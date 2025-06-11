Музыкальная школа: пять лет до 100-летия

Гатчинская музыкальная школа – это живая история, начавшаяся много десятилетий назад, когда в небольшом помещении с тремя расстроенными инструментами зазвучали первые аккорды. Основанная при участии самого М.М. Ипполитова-Иванова, выдающегося композитора и педагога, школа с первых лет стала колыбелью гатчинских талантов. В 1939 году школе было присвоено имя М.М. Ипполитова-Иванова, много лет она переезжала из одного помещения в другое, пока в 1958 году не обрела свой дом на улице Чкалова, 66.

Сегодня в этом знаменитом здании с колоннами располагается современное, хорошо оснащенное учебное заведение – с прекрасным концертным залом, светлыми классами, новыми инструментами и уникальным педагогическим коллективом. А главное, музыкальная школа не изменяет традициям – здесь по-прежнему растят таланты, сотни выпускников школы стали профессиональными музыкантами.

На празднике в честь 95-летия директор Гатчинской музыкальной школы, заслуженный работник культуры РФ Андрей Церр рассказал о деятельности школы за последние годы. Он отметил, что сегодня в школе учится более восьмисот человек, работает более ста преподавателей, среди которых – заслуженные работники культуры РФ, лауреаты престижных конкурсов. В школе проводятся международные, всероссийские и областные конкурсы и фестивали, мастер-классы и семинары. В Гатчинской музыкальной школе накоплен колоссальный опыт педагогической практики и реализации инновационных проектов, лежащих в основе перспективного развития школы.

С приветствием в адрес школы выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. Она вручила благодарственные письма преподавателям ДМШ – ветеранам, отдавшим работе в школе 40 и даже 60 лет. Многие работают и сегодня. Награды депутата областного парламента получили С.Н. Борисова, С.Е. Дубинина, Т.П. Зайцева, Т.К. Запутряева, И.Р. Лаврова, Л.М. Макарова, А.Г. Мартынов, Т.Н. Павлова, Л.Е. Патрикеева, Г.Н. Поденкова, Л.С. Сатюкова, В.М. Симоненко, Т.Е. Романкова.

С юбилеем коллектив школы поздравила заместитель председателя гатчинского комитета по культуре и туризму Юлиана Захарченко. Она отметила, что Гатчинская музыкальная школа по праву считается одной из лучших в России, и пожелала школе дальнейшего развития и процветания, а педагогам – неисчерпаемого вдохновения и новых творческих свершений.

В честь праздника в фойе школы развернулась выставка дипломных работ выпускников изобразительного отделения. Юбилейная концертная программа была яркой и насыщенной, в ней приняли участие юные таланты – ученики школы, лауреаты всероссийских, международных и региональных конкурсов, творческие коллективы: младший и старший хор «Гармония» под руководством Э.В. Матвеевой, камерный оркестр (руководитель и дирижер В.О. Бажанова), оркестры русских народных инструментов и баянистов и аккордеонистов – руководитель О.А. Мильцына. Праздничный концерт стал ярким отражением 95-летнего пути школы, наполненного музыкой, трудом и вдохновением.

Андрей Соколов

Фото предоставлены ДМШ им. Ипполитова-Иванова