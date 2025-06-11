Танец как отражение времени

Майский гала-концерт давно уже стал прекрасной ежегодной традицией и яркой визитной карточкой коллектива. Каждый раз это новая идея, оригинальный сценарий и настоящий спектакль, который собирает полный зал. «В отражении времен» – так называлось красочное шоу, прошедшее на сцене Гатчинского дома культуры 30 мая. О том, как рождался этот хореографический спектакль, рассказала руководитель гатчинского танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» Наталья Седова.

- Готовясь к каждому гала-концерту, мы стараемся раскрыть зрителям разные аспекты нашего творчества, – говорит Наталья Николаевна. - Творчество – это ведь не только хореография, это еще и психология, взаимодействие с нашими учениками, их родителями и нашим зрителем. Для нас это каждый раз своего рода исследование творчества, того, что оно дарит человеку, ребенку, который этим занимается. И это исследование мы продолжаем уже не первое десятилетие.

В этом году в основу сценария была положена целая философия времени, пространства, движения, мысли.

- Главное темой нашего гала-концерта стало научное исследование, связанное с путешествием во времени, – отмечает Наталья Седова. - И эта история отражений – ученика в учителе, учителя в ученике и так далее – нам очень близка. Мы постоянно видим это взаимное влияние, замечаем, как меняемся мы, как меняются наши ученики от соприкосновения с творчеством и с нами как педагогами. Этот обоюдный процесс нам очень интересен, и в этом действительно есть что-то научно-исследовательское.

Яркие номера, красочные костюмы, прекрасная музыка – все элементы гала-концерта складывались в единое целое, чтобы дать ответ на вопросы: может ли время иметь свое отражение? А если может, как его визуализировать? Прямо на сцене, в лаборатории Профессора, ставился настоящий научный эксперимент, свидетелями которого стали зрители программы.

Режиссерское решение гала-концерта предложила руководитель театральной студии «Контакт» Гатчинского дома культуры Оксана Новикова. И именно воспитанники этой студии участвовали в театральных номерах, связывающих выступления танцоров.

- Со студией «Контакт» у нас сложился настоящий творческий союз, – говорит Наталья Седова. - Сюжет, живые персонажи, актерская игра – всё это замечательно дополнило хореографию наших постановок. Когда в одном шоу органично смешиваются разные творческие жанры, получается полноценный спектакль с какой-то идеей – это интересно и маленьким, и взрослым зрителям.

Для самого коллектива ежегодный гала-концерт – еще и подведение итогов работы за учебный год, демонстрация высокого мастерства гатчинских танцоров. Зрители шоу – поклонники, друзья, родители – увидели танцевальные стили, в которых работает ТСК «Эльдорадо»: спортивный бальный танец, спортивные современные танцы, эстрадный танец, танцевальное шоу, детские танцы для самых маленьких.

Руководитель-постановщик Наталья Седова и балетмейстер Константин Архипкин подготовили концертную программу, составленную как из номеров, впервые поставленных в этом году, так и из заново переосмысленных шлягеров прошлых лет. Очень тепло встретили зрители постановки, которые уже прочно вошли в репертуар коллектива. Такой, например, стала новая версия «Смуглянки».

- Если говорить об итогах уходящего творческого сезона, он был, конечно, потрясающим и интересным для нас, – говорит Наталья Седова. - У нас была очень насыщенная осень. Мы трижды выступали на больших концертах в Кремлевском дворце. Это лучшая сцена нашей страны, и мы там уже не впервые. Такие выступления становятся действительно исторической вехой в жизни любого коллектива. Также мы танцевали в БКЗ «Октябрьский», в Ледовом дворце, где проходили большие фестивальные мероприятия. В этом сезоне проходили и традиционные ежегодные мероприятия, которые также принесли нам массу впечатлений. Например, конкурс-фестиваль «Гатчинские ассамблеи», к которому мы готовимся особенным образом – не только танцуем, но и выступаем как организаторы. Также мы подготовили танцевальную программу, посвященную Году Великой Победы, которую представили на фестивале «Весна Победы» во Всеволожске и, конечно, в нашей любимой Гатчине.

Во время итогового гала-концерта воспитанники танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» щедро делились своими творческими достижениями, даря радость всем любителям танцевального творчества. Каждый номер сопровождался аплодисментами и одобрительными возгласами зрителей. И было очень заметно по улыбкам детей, какую радость это приносит им самим. Пространство концертного зала было буквально заполнено зеркальными отражениями: движение, ритм, настроение, шутки, смыслы – всё это, подобно солнечным зайчикам, свободно перемещалось в воздухе, от лица к лицу, от сцены к залу и обратно.

Последний номер гала-концерта поставлен на песню «Пролетая над нами» российского певца, поэта и композитора Дениса Майданова, с которым у «Эльдорадо» сложилось замечательное творческое содружество. И эта песня объединила весь зал, словно отражая ностальгию по уходящему времени, живое дыхание настоящего и веру в будущее.

Гала-концерт «В отражении времен» стал финальным событием творческого сезона «Эльдорадо». Юные танцоры уходят на каникулы, но в июне и в августе коллектив будет готовиться к знаковым мероприятиям нового сезона и новым творческим проектам. С нетерпением ждем новых встреч!

Юлия Лысанюк