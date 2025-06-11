Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ленинградской области

Голосуя, каждый получает возможность высказаться относительно будущих парков, площадей, прибрежных зон и других общественных пространств, которые требуют изменений. Такое решение напрямую отражает интересы самих жителей, позволяя выбирать самые востребованные территории для дальнейшей реновации и благоустройства. За время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ленинградской области было благоустроено более 500 общественных пространств.

Городская инфраструктура дает все больше возможностей для интересного и комфортного отдыха для жителей области, а также гостей со всей России: благоустраиваются пляжи, набережные, зоны для активного досуга, открываются новые туристические маршруты.

Лето в России – это не только сезон отпусков, но и своеобразный индикатор миграции в малых городах и на сельских территориях. В это время становится заметна привлекательность и популярность жизни вне мегаполисов: люди возвращаются на малую родину, выезжают на дачу и на пикники; открываются сезонные пространства, проводятся культурные мероприятия. С каждым годом этот показатель растёт, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Панин.

«Один из главных факторов миграционных изменений – масштабная работа по благоустройству, которая в последние годы охватывает всё больше населённых пунктов. Программа формирования комфортной городской среды (ФКГС) стала важным элементом стратегии пространственного развития страны. С её помощью появляются новые парки, набережные, площади и пешеходные улицы. Это уже не просто элементы инфраструктуры – это точки притяжения, пространства общения и локальной гордости. По сути, мы наблюдаем "перезапуск" среды и формирование новой географии жизни. Речь идёт не только о даче в пригороде мегаполиса, а о полноценной жизни в малом городе с современными городскими сервисами, качественным пространством, тёплыми человеческими отношениями. Лето на благоустроенных территориях – это уже не просто сезонный тренд, а часть новой социально-демографической и экономической реальности России», – считает эксперт.