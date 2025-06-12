Гатчинские ученики – участники гала-концерта «Юные голоса России»
Ученики хоровой музыкальной студии «Апрель» из Гатчинской школы № 8 «Центр образования» 7 июня в рамках VII Международного музыкального фестиваля «Приношение Елене Образцовой» выступили в гала-концерте «Юные голоса России» на сцене Малого зала Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
В гала-концерте приняли участие призеры Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой.
Честь выступать на этой прославленной сцене выпала двум ученикам гатчинской школы - выпускнице хоровой музыкальной студии «Апрель» Марии Агабабян (вокал) и ученику 6 класса хоровой музыкальной студии «Апрель» Александру Иванову(фортепиано).
Мария Агабабян (педагог Е.М. Аксагова, концертмейстер Н.В. Иванова) исполнила произведение Ц. Кюи «Коснулась я цветка».
Александр Иванов (педагог И.В. Головкина) выступил в качестве концертмейстера вокально-инструментального ансамбля, в состав которого вошли Олеся Мищенко (флейта), Татьяна Рыбакова (флейта), Маргарита Орлова (вокал).
Поздравляем гатчинских молодых исполнителей и педагогов Елизавету Аксагову и Ирину Головкину.