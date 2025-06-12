12-е июня в Гатчине было отмечено праздничными концертами и награждениями. Столицу Ленинградской области посетили первые лица региона и представитель Совета Федерации. Центральной площадкой праздника стало пересечение улиц Красной и Соборной, где состоялось выступление почетных гостей и традиционное вручение паспортов юным гатчинцам.

В полдень на главном перекрестке города собрались жители Гатчинского округа, сотрудники администрации, депутаты, представители духовенства, общественные деятели, жители города - дети и взрослые.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой зачитал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области.

«Нашу любовь к Отечеству не измерить словами. Мы чувствуем связь поколений, верим, что наша сила в единении, и смело смотрим в будущее. Наша глубокая преданность Родине делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности. Спасибо каждому, кто своим трудом украшает Россию, кто умножает успех родной Ленинградской области. Наш труд – и мирный, и ратный – укрепляет страну и создает будущее. Благодарю всех, кто сегодня защищает Родину! Вы показываете всему миру, что значит быть настоящим патриотом. Пусть в домах царят мир и согласие, пусть строятся новые семьи, рождаются и растут дети в лучшей стране мира – стране возможностей. С Днем России!» - говорится в поздравлении Александра Дрозденко.

Владимир Олегович поздравил всех с праздником и процитировал великого русского полководца Александра Суворова: «Мы – русские. Какой восторг!».

На сцене под общие аплодисменты торжественно вручили паспорта граждан Российской Федерации гатчинцам, достигшим 14-летия. Двенадцать представителей «Движения первых» – шесть мальчишек и шесть девчонок – получили из рук начальника УМВД России по Гатчинскому району Дениса Шутова важный документ.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поздравил всех с Днем России и вручил благодарственное письмо и памятный подарок жителю блокадного Ленинграда Евгению Сергеевичу Килимову – активному участнику ветеранского движения, патриотического воспитания молодежи.

«Дорогие друзья, уважаемые земляки, любимые гатчинцы, – так обратился к участникам праздника сенатор Российской Федерации Cергей Перминов. – Знаете, есть такая пословица: «Чтобы Господь явил чудо, воин должен сражаться». И чтобы победить, мы должны быть все вместе и помнить, что наша сила – в единстве, как бы ни называлась наша страна – Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. И только вместе, с опорой на наши традиции, на нашу веру мы можем победить. С праздником! Храни вас Господь…».

С приветственным словом выступил депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк. Он выразил благодарность всем, кто вкладывает свой труд в развитие России и Ленинградской области, а также участникам специальной военной операции – за то, что сегодня героически, с оружием в руках отстаивают суверенитет нашей страны. Пользуясь случаем, Сергей Васильевич напомнил о грядущем Дне медицинского работника и обратился с теплыми словами благодарности к медикам Гатчинского округа и Ленинградской области – врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, ко всем, кто работает в медучреждениях и заботится о здоровье жителей.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поздравила земляков с праздником и вручила благодарственные письма и памятные подарки участникам специальной военной операции: Дмитрию Колесникову, Владиславу Галактионову, Шерзоду Юлдашеву и Вадиму Новожилову.

В праздничном концерте в честь Дня России приняли участие лучшие коллективы Гатчины и Ленинградской области: государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица», танцевальные ансамбли «Жемчужина», «Партита», «Улыбка», хор русской песни «Гатчанка» и другие.

В этот день на Соборной работали мастер-классы декоративно-прикладного искусства, у Дома культуры развернулись торговые ряды. Праздничную эстафету подхватили и другие площадки в Гатчине. В Мариенбурге на улице 120 Дивизии в новом общественном пространстве прошла акция «Здесь Родины моей начало». На Аэродроме в «Аэропарке» состоялся концерт, посвященный Дню России.

Екатерина Дзюба

Фото автора и Глеба Николаева