Шашист из Гатчины стал чемпионом мира
В турецком городе Кемере с 19 мая по 1 июня прошел чемпионат мира по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями.
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В составе сборной России выступил представитель Гатчинского округа Александр Зорин.
Шашист из Гатчины завоевал золото в категории «слабовидящие» по классической программе. Он стал лучшим в возрастной группе ветеранов старше 60 лет, сообщили в пресс-службе центра спортивной подготовки Ленобласти.
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