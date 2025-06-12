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Шашист из Гатчины стал чемпионом мира

В турецком городе Кемере с 19 мая по 1 июня прошел чемпионат мира по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Рубрики:  Спорт

В составе сборной России выступил представитель Гатчинского округа Александр Зорин.

Шашист из Гатчины завоевал золото в категории «слабовидящие» по классической программе. Он стал лучшим в возрастной группе ветеранов старше 60 лет, сообщили в пресс-службе центра спортивной подготовки Ленобласти.