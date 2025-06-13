«Даймищенская школа – пример для других»

Первоначально учебное заведение находилось в частных крестьянских избах, не приспособленных к занятиям. Законоучителями Даймищенской школы состояли священники приходской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено Николай Первенский, с 1884 года – Евгений Дубровицкий. Они преподавали Закон Божий и вели ду-ховно-нравственный надзор над учащимися.

Заведующим и учителем с первых лет существования училища работал Иван Бараусов, выпускник учительской семинарии Санкт-Петербургского Воспитательного дома. Известно, что в 1884 году здесь проходили обучение 38 мальчиков и 14 девочек. До 1892 года учительницей работала Варвара Вильнишевская.

Из краткого описания этого училища за 1884 год видно, что все помещения, которые арендовали его попечители, были тесными и неуютными, в зимний период классы плохо отапливались. На крестьянских сходах несколько раз обсуждался вопрос о строительстве в Даймище отдельного здания с квартирами для учителей. Начался сбор необходимых средств.

Такое образцовое здание было возведено и торжественно открыто 12 октября 1886 года, после чего крестьяне Даймищенского сельского общества Рождественской волости были обязаны ежегодно вносить «в депозит Инспектора народных училищ 150 рублей» на содержание училища.

Значительную помощь Даймищенской школе оказывал гатчинский купец, живший в селе Рождествено, лесопромышленник Александр Егорович Репников. Он ежегодно жертвовал на развитие народного об-разование в деревне 300 рублей.

В 1892 году уездный исправник доложил губернскому начальству: «Даймищенская школа – пример для других. Классы светлые, печи топятся жарко, дрова имеются. Уборная в сенях. При школе живут две учительницы. Учащихся много, больше мальчиков. Имеется огород и площадка для игр». Учебное заведение посещали дети из деревень Даймище, Ляды и Батово.

В 1905 году в Даймищенском земском училище был введен четырехлетний курс обучения.

Многие годы заведующей и учительницей здесь работала Елизавета Ивановна Горюнова, оставившая о себе добрую память. Много лет спустя о ней с благодарностью вспоминали местные старожилы. «К празднику Святой Пасхи Всемилостивейше пожалованы за усердие серебряные нагрудные медали на Александровской ленте учителям… Елизавете Ивановне Горюновой, учительнице Даймищенского училища», – сообщала уездная газета «Гатчина» в апреле 1914 года. Другой учительницей работала ее сестра Анфиса Михайловна Горюнова.

Председателем училищного Совета в начале ХХ века состоял заводчик, купец Иван Иванович Чикин.

В 1915 году общее количество учащихся составляло 89 детей. Удалось установить, что даймищенские школьники были ежегодными участниками уездной сельскохозяйственной выставки в городе Царское Село.

Деревенская жизнь до революции

По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 года, в деревне Даймище проживало 578 человек (263 – мужчин, 315 – женщин). Население деревни стремительно росло и к 1913 году составляло уже 757 человек.

В 1910 году в деревне имелось около 110 крестьянских дворов, здесь находились торговые заведения и чайная, среди которых выделялась лавка Ильи Петровича Ванюшкина, расположенная на Большом проспекте. Его потомки и сейчас живут в Даймище.

В деревне имелась частная больница, основанная в 1892 году рождественским помещиком Иваном Васильевичем Рукавишниковым. Она содержалась как на средства благотворителя, так и на деньги, выделяемые уездным земством. Больница входила в состав Рождественского сельского медицинского участка и в 1910 году была рассчитана на 12 коек. При больнице жил фельдшер, два раза в месяц сюда приезжал уездный врач.

Даймище входило в список неблагонадежных мест Царскольсельского уезда, так как оказалось связано с революционными событиями 1905 года в Петербурге. 16 апреля 1905 года местный урядник обнаружил в деревне запрещенные прокламации, изданные Российской социал-демократической революционной партией. В своем рапорте уездный исправник докладывал столичному губернатору о распространении агитационных листков политического содержания среди крестьян:

«… в деревне Даймище, в дом отца своего крестьянина… Казимира Аборовича прибыли из Петербурга на праздник его сыновья Константин и Иван, из коих первый, проезжая на извозчике от ст. Сиверской к деревне Даймище, разбрасывал прокламации по дороге, а в деревне Выра дал их несколько экземпляров какому-то мальчику. При обыске же, произведенном урядником в доме Аборовичей, оказалось в пачках следующее количество прокламаций: 75 экземпляров «Какое страхование нам нужно», 39 экземпляров «Ни копейки самодержавию», 8 экземпляров «После Мукденского разгрома», 11 экземпляров «Программа Российской социал-демократической рабочей партии» и один экземпляр «Довольно крови, довольно убийств!»

Казимир Аборович был немедленно арестован и доставлен для дознания в Петербург.

Довольно тихая, обыденная жизнь деревни была нарушена 2 мая 1911 года случившимся здесь сильным пожаром. Он начался от дома крестьянина Михеева, стоявшего вдоль оредежской набережной. Огонь перекинулся на стоявшие рядом еще тринадцать домов. Прибывшие пожарные Вырской добровольной пожарной дружины не смогли справиться с огнем, но прекратили его дальнейшее продвижение по деревне.

Всего пожар уничтожил 64 различных строений. В огне погибла старообрядческая молельня, лошадь, три коровы, две овцы, два поросенка… Убыток от пожара составил 12 000 рублей. Уездное Земство выделило погорельцам 2 799 рублей, помощь оказали заводчики Чикины, помещики Рукавишниковы и Набоковы, лесопромышленник Иванов и многие крестьяне.

По следам одной легенды

Даймище, живописно раскинувшееся на берегу реки Оредеж, привлекало внимание многих любителей загородного отдыха. Не обошел эти места стороной и великий бас России Федор Иванович Шаляпин.

Даймищенские жители обязательно покажут вам старинный, необычно украшенный резьбой дачный дом № 95 по Набережной улице. Он был построен, по некоторым сведениям, в 1898 году, но возможно и раньше, на месте старого крестьянского дома. Первоначально принадлежал лесопромышленнику Дмитрию Иванову, близкому другу заводчиков Чикиных.

Из рассказов старожилов, которые я записал в 1990-е годы, именно здесь бывал в гостях Шаляпин. Так, местный уроженец, участник Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Никифоров, 1915 года рождения, со слов отца, рабочего Чикинского медеплавильного завода, рассказывал:

«В Даймище на дачу Иванова приезжал несколько раз Шаляпин. Они ходили на охоту, удили рыбу, ездили на Чикинский завод, мылись в бане под горой, за домом Иванова. Мальчишки бегали смотреть из-за кустов, как они после бани прыгали в Оредеж и купались, при этом певец голосил русские песни».

Бывал в этих местах и известный писатель, гатчинский житель Александр Иванович Куприн. Об одной из таких поездок он рассказывал в своем произведении «Начальница тяги», впервые напечатанном в «Петербургской газете» в 1911 году:

«Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щёкину в окрестностях Сиверской… Наутро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то просто охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу – настоящую, живую, но только с электрическим освещением… А еще, кроме того, у Щёкиных в эти дни собиралось всё, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного. А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда по-мощник присяжного поверенного, один начинающий бас – теперь он мировая знаменитость и третий, ныне покойный…»

В этой истории, происходившей на рубеже ХIХ-ХХ столетий без труда, можно узнать заводчика Чикина и певца Шаляпина. В семье родственников Иванова, проживавших впоследствии в Гатчине, еще в 1980-х годах хранилась фотография Ф. И. Шаляпина в роли «Мельника» из оперы «Русалка» А.С. Даргомыжского. На оборотной стороне фотографии имелась надпись, сделанная певцом в 1897 году: «Мите от Феди. Какой я Мельник… я – Шаляпин».

Сейчас бывший дом лесопромышленника Иванова принадлежит частным владельцам и входит в число достопримечательных мест Верхнеоредежского края. Ф.И. Шаляпин бывал также в соседнем имении «Песчанка», где летом жили на дачах многие его знакомые артисты Императорских театров.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует