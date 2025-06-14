Знаменитые дачники

Заповедная природа Верхнеоредежского края способствовала превращению этой деревни и ее окрестностей в место особого творческого вдохновения многих известных дачников, проводивших здесь свой летний отдых.

Живший на даче в Даймище художник Кузьма Петров-Водкин работал здесь над своей знаменитой картиной «Купание красного коня» (1912 год): сделал несколько набросков.

В этот же период в Даймище отдыхал поэт Игорь Северянин, один летний сезон снимавший дачу у крестьянина Фомина.

Летом 1938 года вместе с семьей сюда приезжал на дачу композитор Дмитрий Шостакович, упоминавший об этих местах в своих письмах.

В предвоенный период здесь жил на даче юный Виктор Конецкий. Много лет спустя ленинградский писатель и киносценарист В.В. Конецкий (1929–2002 гг.) вспоминал, что дачу в деревне Даймище для него с братом снимала мать, и это был самый счастливый период его детства. В произведении «Соленый хлеб» (1979 г.) он вспоминал:

«Вечер. Лето. Чистота. Мир. Уют, Коровы. Лошади… Луга такие зеленые… Тишина вечерней земли. Запах трав. Закатное солнце. Едва заметный парок от холодеющей воды. Стайки маленьких птиц скользят над холмами. Сирень цветет… И от близости земной природы, ее летнего, мягкого покоя такая обида вдруг поднимается на себя. Проклинаешь неумение жить на прекрасной земле, которую так любишь – в каждом дереве, цветке, лошади… Несет в детское, в Даймище и Батово. Беготня с копьем, парное молоко, довоенная детская безоблачность. Родные вспоминаются…»

Беготня с копьем, о чем рассказывал писатель, – это его любимая детская игра в индейцев, на берегу Оредежа. Позднее он не раз возвращался в своих произведениях к временам своего дачного детства.

В послевоенный период Даймище оказалось связано с именами театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР Николая Павловича Акимова (1901–1968 гг.) и его супруги, ведущей актрисы Ленинградского театра комедии Елены Владимировны Юнгер (1910–1999 гг.), которые многие годы жили на даче в Сиверской и ее окрестностях. В своих мемуарах «Друзей прекрасные черты» (1985 г.), в рассказе «Пещера волшебника» Е.В. Юнгер рассказывала:

«Николай Павлович увлекался резиновыми лодками, любил путешествовать в них по узким извилистым речкам с живописными берегами. Резиновая лодка была у него стандартная – тупорылая и широкая, похожая на маленького кита… Обычно Николай Павлович отправлялся в плавание вдвоем или втроем с кем-нибудь из своих приятелей, при неизменном участии старого и верного его друга Александра Александровича Короленко. Излюбленный маршрут шел по бесконечным извивам прелестной речки Оредеж. В тот год мы жили на даче под Сиверской, на самом берегу этой реки, в деревне Даймище. Николай Павлович не расстался и со старым «китом». На воду была спущена целая флотилия – блестящий серебряный флагман, острым носом режущий речную гладь, а за ним переваливаясь, покачивалась косолапая посудина, к восторгу деревенских мальчишек. Им разрешено было воспользоваться этим судном. Надо сказать, что радость Николая Павловича была не слабее восторга ребятишек».

На Даймищенском кладбище похоронены: лауреат Ленинской и Государственной премий доктор технических наук Владимир Петрович Горячев (1906–1977 гг.); профессор, доктор физико-математических наук Юрий Петрович Маслаковец (1899–1967 гг.); ученый-исследователь Антарктиды Василий Михайлович Ушаков

(1927–1978 гг.) и другие известные соотечественники.

Особое место среди даймищенских дачников всегда занимали художники. С 1965 года здесь вместе с семьей отдыхал ленинградский живописец Михаил Давидович Натаревич (1907–1979 гг.). Здесь были созданы его многие работы. Главными героями картин стали река Оредеж и жители деревни. На Даймищенском сельском кладбище художник нашел свой последний приют. Его потомки тоже стали художниками.

Внук М.Д. Натаревича – художник-график Михаил Алексеевич Гавричков вспоминал:

«Всё лето я проводил на даче вместе с Ольгой Алексеевной и Михаилом Давидовичем. Они очень любили построенный еще в ХIХ веке деревянный дом в деревне Даймище, на участке – огород, под горку – баня «по-черному» и мостинка, выходящая на заросшую осокой реку Оредеж. Дедушку тянуло к деревенским людям. Он с удовольствием прислушивался к разговорам аборигенов… При всей его любви к деревне, он выглядел на фоне краснолицых мужиков в кепках, ватниках и кирзовых сапогах, и женщин, одетых в темные плюшевые душегрейки и цветные платки, – инопланетянином или членом какого-то тайного общества.

На фоне сельского пейзажа: красных обрывистых берегов, изрытых ласточками, щелкающих кнутами пастухов, гонящих стадо с пастбища, встречающих свою скотину хозяек с кусками хлеба в одной руке и веревкой в другой, фигура моего деда, одетая в черный короткий плащ, черный берет и простые, в крупный рубчик, вельветовые брюки, выглядела необычно…

Помню, как к дедушке в гости приехал Иосиф Зимсан, человек сложной, героической судьбы, прошедший войну от начала и до конца. Дед и Зисман – два больших художника, беседуя, долго сидели в сгущающихся сумерках, дедушка показывал свои работы, обсуждая их, они сходились на том, что живопись в сумерках всегда будет выглядеть выигрышно…»

С 1970-х годов местным дачником был художник Александр Михайлович Семёнов

(1922–1984 гг.), запечатлевший деревенскую жизнь и красоту оредежских окрестностей на многих своих полотнах. С этюдником его часто можно было увидеть в селе Рождествено, деревне Грязно, на Чикинском озере. Умер

А.М. Семёнов в Даймище, похоронен на деревенском кладбище.

Место съемок кино

Эта деревня не раз становилась местом съемок художественных и документальных фильмов. Например, в 1970 году киностудия «Ленфильм» снимала в Даймище картину «Африканыч» с Николаем Трофимовым в главной роли. В массовых сценах участвовали местные жители. Колоритно и убедительно смотрятся в фильме деревенские сцены, старинные дома, река Оредеж. Почетный гость первых Гатчинских кинофестивалей «Литература и кино» народный артист СССР Н.Н. Трофимов всегда с удовольствием вспоминал о съемках этой картины.

Чикинский завод и его дальнейшая история

Национализированный в 1918 году медеплавильный завод, расположенный в окрестностях деревни, был передан в ведение Совнархоза Северного района и стал называться Сиверским государственным механическим заводом, а с 1921 года – Сиверским государственным меднообрабатывающим заводом Всероссийского треста по добыче и обработке цветных металлов ВСНХ РСФСР. Однако это предприятие существовало недолго, и в 1922 году было закрыто. Значительная часть оборудования была перевезена на ленинградский завод «Красный выборжец». Туда же переехало несколько рабочих семей.

Бывшие владельцы – купцы братья Чикины, находившиеся в своей «заводской» усадьбе «Медный завод», лишившись средств существования, некоторый период находились под домашним арестом. В конце октября 1919 года во время нахождения на гатчинской земле войск Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича Чикины с семьями покинули родные места. Вместе с отступающими белогвардейцами оказались на чужбине, обосновавшись в Эстонии.

На месте Чикинского завода в 1927 году был создан древесно-стружечный завод. Основная продукция этого предприятия – стружка (упаковочная продукция) – отправлялась на стекольный завод «Дружная Горка» и другие стекольные предприятия области. Первым директором был Николай Карпович Павлов. В

1930 году здесь трудилось 20 рабочих и 5 служащих. В 1933 году при заводе работали лесопилка и электростанция на реке Оредеж, имелось семь станков для выделки стружки. Почти все рабочие предприятия были жителями деревни Даймище.

В 1937 году древесно-стружечный завод был переоборудован в фабрику по выпуску галантерейных изделий из дерева: детских игрушек, расчесок, пуговиц, катушек для ниток, шкатулок. Здесь также производили зонтики и валяли валенки. Новое предприятие стало называться «Даймищенской галантерейной фабрикой». Количество рабочих увеличилось почти в три раза.

Довоенная жизнь советской деревни

После Октябрьской революции жизнь в Даймище особенно не изменилась, а среди первых преобразований можно отметить организованную в 1919 году местными крестьянами избу-читальню.

В 1922 году был образован Даймищенский сельский совет Рождественской волости Гатчинского (позднее – Троцкого) уезда, объединивший восемь населенных пунктов.

«Выборы в Даймищенский с/с прошли без задержки. Избраны: председатель – Василий Никитин, из крестьян, заместитель председателя – Фёдор Цигоров, из крестьян. Создана культурно-просветительная секция», – сообщалось в районном отчете за 1927 год. Хорошо работали члены сельсовета: Ольга Васильевна Никитина, Василий Павлович Букашкин, Леонид Семенович Цыгоров, Елизавета Михайловна Горюнова, Петр Васильевич Цыгоров, Виктор Александрович Букашкин и Иван Титович Гурьянов. В дальнейшем сельсовет возглавлял некий Сорокин.

О проблемах становления деревенской жизни после революции мелькают публикации в губернской прессе 1920-х годов. Одна из них была помещена в июле 1926 года в «Красной газете»:

«Недалеко от Ленинграда – три часа и на месте – Троцкий уезд, деревня Даймище. Это сердце культуры ближайших трех деревень… На верстовых улицах с сотнями населения три избы-читальни, кооперативы, огромный народный дом с роскошным парком. На расстоянии одной версты – учебное хозяйство, и напряженно работают молодежь и студенты на полях и огородах. Но местный учхоз закрылся. Крестьяне часто говорят:

– Что от них толку, только земля пропадает.

И верно. Огромные поля засажены картофелем.

Но у крестьян уже появляются свои овощи, а в учхозе… Картофель жидок, низок и еще ни одного цветочка. Рожь вообще не удалась. Посеяли льном – и он постоянно гибнет. В общем, только расходы покрываются, а прихода – ни гроша на расширение хозяйства. Показательного – ничего.

Культура также слаба. Изба-читальня бедная, много еще в ней книг, сохранившихся от помещичьей библиотеки. Народный дом разрушен, вернее – сносился, а насчет ремонта не извольте беспокоиться.

А у кооператива нет нужного сейчас крестьянам товара…»

В районной газете «Красно-гвардейская правда» (так до войны называлась «Гатчинская правда» – прим.ред.) деревня Даймище упоминалась довольно часто и, как правило, тоже в критических заметках.

«Ванюшкин срывает работу избы читальни, – сообщала газета в сентябре 1933 года. – В деревне Даймище Даймищенского сельсовета есть изба-читальня. Однако избач Ванюшкин ничего не делает. Спрашивается, кому нужен такой избач?»

В 1930 году в деревне был создан колхоз «Красный Оредеж», переименованный перед войной в колхоз «Памяти декабристов», в память о поэте-декабристе

К.Ф. Рылееве, бывшая усадьба которого находилась на противоположном берегу реки Оредеж. Правление колхоза разместилось в национализированном доме лавочника Петрухина. Председателем колхоза крестьяне избрали бывшего директора древесно-стружечного завода Николая Павловича Масеева. Образцово работало Даймищенское почтовое агентство, вовремя доставляющее почтовую корреспонденцию со станции Сиверская.

О довоенном прошлом деревни вспоминала Нина Николаевна Федорова, урожденная Новожилова (род. в 1917 году):

«Даймище было центральной деревней сельсовета, в ней имелись клуб, изба-читальня, начальная школа, амбулатория, магазин сельпо. В начале 1930-х всех поголовно стали загонять в колхоз. Шла активная агитация за новую жизнь. Несколько семей в деревне раскулачили. Семью Алексея Петрова, например, выслали в Пермский край. Отобрали дом и хозяйство у бывшего мельника Рябова. Мельница с плотиной стояли недалеко от родника. В 1937 году был арестован за саботаж и отправлен в лагерь рабочий Иван Рябов. Обратно он уже не вернулся.

На окраине деревни находился большой Дом отдыха Ленинградского завода «Коминтерн». Электричества до войны в деревне не было. Были дизельные генераторы в сельсовете, клубе и в Доме отдыха. Помню, что в клуб приезжала кинопередвижка из Рождествено. В клубе работал драмкружок, был народный хор. Незадолго до войны в деревне провели радио».

Много исторических сведений сохранилось о Даймищенской начальной школе, которая с 1927 года располагалась в съемном помещении, арендуемом у крестьянки Никитиной. В 1933 году было построено новое школьное здание. Заведующими учебного заведения и учителями в довоенный период работали Елизавета Михайловна Горюнова, Любовь Александровна Шлякова, Мария Викторовна Власова.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует