Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.06.25 с 10.00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
д. Скворицы.
17.06.25 10.00 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
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