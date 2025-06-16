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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.06.25 с 10.00 до 18.00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

д. Скворицы.

 

17.06.25 10.00 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.