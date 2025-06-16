Кухни России на «Хороводе дружбы» в Тайцах

Участников фестиваля приветствовали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и глава Таицкого территориального управления Ирина Львович. Они отметили важность сохранения культурного многообразия и укрепления межнациональных связей.

- Благодарю женсовет за их энтузиазм и преданность делу укрепления межкультурных связей. Особые слова благодарности мастерам, артистам, гостям за создание атмосферы дружбы и взаимопонимания. Пусть «Хоровод дружбы» продолжает объединять нас и вдохновлять на новые достижения в сохранении и развитии богатого культурного наследия Гатчинской земли, Ленинградской области и нашей России! – сказала в приветственном слове Людмила Нещадим.

В этом году на сцене выступили 18 творческих коллективов. Артисты представили зрителям песни, танцы и стихи в ярких национальных костюмах, отражающих традиции разных народов России.

- Каждая встреча в «Хороводе дружбы» - это возможность увидеть друг друга, таких ярких, таких красивых, порадовать друг друга добрыми словами, искренними пожеланиями, насладиться возможностью общения, - считает Ирина Львович.

Прекрасным выражением разнообразных культур в России, несомненно, остается кухня: гости фестиваля смогли попробовать блюда армянской, русской, белорусской, карельской, узбекской и татарской кухонь.

- Это наше брендовое: голубцы долма, армянская гата и, естественно, плов на армянский лад. Ну и самое-самое, это у нас на первом месте, – лаваш с зеленью. Туда идет 15 видов зелени, катается тонкий-тонкий лаваш. Ну, зелень, естественно, режется, всё это перемешивается и тонко раскладывается. Потом на печке это всё печется. Ко всему этому тан и мацуни с чесноком, - делится секретами армянкой кухни Людмила.

Еда всегда была больше, чем просто еда: в традиционных блюдах зашифрована история народа, его связь с природой и даже философия жизни. На фестивале «Хоровод дружбы» каждая кухня — от русских пирогов до узбекского плова — становилась живой энциклопедией, позволяющей понять другую культуру без слов. Ведь разделить трапезу — значит сделать шаг к настоящему взаимопониманию.

- Тут супчик щавелевый, а это блинчики с картошкой и грибами, еще печеночные котлетки, ну и самый смак – драники со сметаной, - рассказала Ольга, представляющая белорусскую кухню.

Фестиваль «Хоровод дружбы» в очередной раз доказал, что кухня — это мост между культурами. Ароматный плов, душистые пироги и пряные соленья стали не просто угощениями, а живыми символами гостеприимства и многовековых традиций. Через общий стол участники праздника смогли ощутить единство многообразия — ведь именно в таких моментах рождается настоящая дружба между народами.

Организаторы уверены: пока на фестивале звучит смех, льётся чай и передаются из рук в руки национальные блюда, «Хоровод дружбы» будет жить и объединять всё новых участников.

Олеся Печёнкина