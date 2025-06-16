Парад колясок, фестиваль бега и марафон долголетия

Главным украшением семейного праздника стал парад и конкурс детских колясок, инициатором которого выступило сообщество «Мамы Гатчины». Молодые мамы и папы с удовольствием приняли участие и проявили максимум фантазии, превратив обычные детские коляски в необычный транспорт и устроив настоящее костюмированное шоу.

Парад возглавил гигантский заяц от команды TeamON, а за ним – десяток семей с детскими колясками в самых разных образах. Победителем конкурса стала семья Лянгинен, выбравшая тему сафари. Родители и 11-летний Артем облачились в камуфляжные футболки и панамки охотников, нанесли боевую раскраску и вооружились игрушечным оружием. А в роли льва в траве выступил двухлетний Роман – в коляске.

Второе место заняла семья Костиных с образом «Зайка в капусте», третье – «Синий трактор» семьи Приколотиных.

Была на параде и «машина ДПС» под управлением двухгодовалого Славика. Нет, его папа не госавтоинспектор. «Просто мальчик любит машины с мигалками и пистолеты, и мы так оформили коляску, чтобы он мог потом с ней играть», – пояснила его мама Елена Сотникова, один из организаторов акции. А старшая сестренка Славика – семилетняя Светлана – на празднике принимала участие в забеге.

Семья самбистов Аршанских в фирменных футболках оформила коляску в стиле клуба самбо «Сокол» лицея № 3, с крыльями и флагом. Компанию маме и маленькой сестренке составил главный самбист – десятилетний Илья. Ему не было и трех лет, когда он начал заниматься в «Соколе», и с тех пор парень с удовольствием тренируется, принимая участие в международных соревнованиях. Вместе с ним у тренеров Александра и Анны Смирновых занимается и его мама Луиза.

На семейном пикнике работали мастер-классы, интерактивные площадки, выступали творческие коллективы, дети и взрослые играли в активные игры. Представители «Добро полочки» – благотворительного проекта «Добро Центра» – предлагали свои товары, художественная школа «Живая кисть» давала мастер-класс по рисованию, студия флоатинга – по рисованию солью. «Артель мастеров» проводила уроки лозоплетения, «Дружинушка» от молодежного центра организовала игровую программу.

Фестиваль бега собрал множество участников от трех лет – и до бесконечности. Бегуны, большие и маленькие, опытные и начинающие, преодолевали разные недлинные дистанции – от 100 метров до 5 километров. Завершился забег стартом эстафетных команд в духе «папа, мама и я – спортивная семья».

Кроме того, в День России на семейном пикнике в Гатчине состоялся муниципальный этап 2-го Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Его основная тема в этом году – инвестиционная грамотность. Семьи, посетившие уличный фестиваль, смогли проверить свои финансовые знания и навыки и поучаствовать в конкурсах. Муниципальный этап фестиваля включал квиз «Страхование сбережений – забота о будущем», интерактивный калькулятор накоплений «Инвестируй в будущее!», чек-лист финансово-цифровой безопасности семьи «Осторожно: лжеброкер!».

В муниципальном этапе фестиваля сбережений и инвестиций в Гатчинском округе приняли участие 10 семей – 34 участника. Все участники получили сертификаты, а призерами фестиваля стали: дипломант I степени – семья Михаленко, дипломант II степени – семья Салишевых, дипломант III степени – семья Степановых. Семьи Михаленко и Салишевых представят Гатчинский округ на региональном этапе II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, который пройдет 21 июня на базе Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при правительстве РФ.

Андрей Соколов