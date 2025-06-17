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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.06.25 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Скворицы.

 

18.06.25 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Новинка; ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Ракитенская, ул. Новая, пер. Железнодорожный.

 

18.06.25 с 10:00 до 20:00

Веревское ТУ:

д. Ивановка,

д. Романовка (частично),

СНТ «Ижора»,

СНТ «Ручеёк».

 

18.06.25 с 10:00 до 20:00

г. Гатчина:

СТД «Петрович»,

СНТ «Электростандарт».

 

18.06.25 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников.