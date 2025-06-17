Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.06.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Скворицы.
18.06.25 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Новинка; ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Ракитенская, ул. Новая, пер. Железнодорожный.
18.06.25 с 10:00 до 20:00
Веревское ТУ:
д. Ивановка,
д. Романовка (частично),
СНТ «Ижора»,
СНТ «Ручеёк».
18.06.25 с 10:00 до 20:00
г. Гатчина:
СТД «Петрович»,
СНТ «Электростандарт».
18.06.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
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