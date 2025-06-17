Говорящий город: проверено СВОими

Ветеран СВО Вадим — один из тех, кто уже оценил новую систему. Через специальное мобильное приложение он заранее узнаёт, какой автобус подъезжает к остановке и куда он следует. Водитель получает уведомление, что его ожидает пассажир на инвалидной коляске, и не только заранее открывает двери, но и сопровождает посадку с помощью голосового сигнала. Благодаря этому человек может свободно войти и выйти из транспорта — без поиска кнопок и лишней помощи.

— Всё работает просто и удобно, — делится впечатлениями ветеран. — Найти нужный автобус, попасть внутрь, сообщить о выходе — всё это делается в пару касаний. Очень хорошая программа.

Сегодня в Ленинградской области более 240 автобусов оснащены системой «Говорящий город», и работа по модернизации подвижного состава продолжается. По словам заместителя председателя областного комитета по транспорту Натальи Александровой, уже более половины автобусов соответствуют требованиям доступной среды: это низкопольные машины, транспорт со специальными подъемниками и всеми необходимыми элементами навигации, включая тактильные таблички и надписи шрифтом Брайля.

Особенность системы — индивидуальный подход. Как объясняет президент компании-разработчика «Говорящий город» Мария Ромашова, в приложении пользователь может указать тип ограничения: это может быть инвалид по зрению, колясочник, а в будущем — родитель с детской коляской или пожилой пассажир, которому требуется внимание при посадке. Эти данные поступают водителю, позволяя заранее подготовиться и помочь.

Технологии доступны не только в транспорте. Например, во Всеволожском Мультицентре социальной и трудовой интеграции установлены звуковые маяки, которые помогают людям с нарушениями зрения безопасно входить в здание, находить двери, ориентироваться в пространстве и даже понимать, где стоят диваны, пандусы и парковки.

— Разобраться можно буквально с первых минут, — рассказывает Александра Коржак, инвалид по зрению. — Программа озвучивает всё: где ты находишься, что рядом, как добраться до нужного входа. Даже вызвать сотрудника можно удалённо через кнопку в приложении — к тебе сразу придут на помощь.

Проект во Всеволожске получил общественную отметку «Проверено СВОими». Это означает, что доступная среда здесь проверена самими ветеранами — в рамках инициативы по контролю за социально значимыми объектами. Такая инспекция не только помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни, но и делает городскую среду удобнее и безопаснее для всех жителей Ленинградской области.

Илья Бунин

Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области