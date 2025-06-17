Проект «Профессионалитет. Регион47» набирает обороты

«В Ленинградской области вопросам развития профессионального образования уделяется особое внимание. Мы создаём условия, которые соответствуют современным требованиям экономики и ожиданиям молодежи. Благодаря проекту «Профессионалитет. Регион47» пять техникумов в этом году получат финансовую поддержку в размере 20 миллионов рублей для обновления материально-технической базы. Искренне благодарим губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко за поддержку инициативы, открывающей новые возможности для наших колледжей, студентов и работодателей», - отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Финансирование на оснащение и развитие материально-технической базы получат Сланцевский индустриальный техникум, Лужский агропромышленный техникум, Техникум водного транспорта, Всеволожский агропромышленный техникум и Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева. Учреждения будут развивать такие отрасли промышленности, как топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и машиностроение.

«Профессионалитет. Регион47» является одним из 15 региональных проектов, реализуемых по инициативе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. В 2024 году финансовую поддержку получили Тосненский и Кировский политехнические техникумы.