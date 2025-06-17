Восстановление, обучение, трудоустройство

Базой для этого востребованного направления работы стал Ленинградский областной Мультицентр социальной и трудовой интеграции (МЦ СиТИ), успешно действующий и доказавший свою необходимость опытом 11 лет работы. Мультицентр расположен во Всеволожске, два года назад открыт его филиал в Выборге.

Зона уверенного приёма

В центре реабилитации первой встречает прибывающих медицинский администратор Наталия КОМКОВА. Параллельно с оформлением необходимых документов она организует работу бригады специалистов, которые осмотрят нового пациента и выработают стратегию его реабилитации и абилитации. Врач медицинской реабилитации Татьяна УВАРОВА с помощью специального оборудования проводит диагностику:

– Оцениваем, как пациент опирается на платформу, держит баланс. Затем совместно с коллегами принимаем решение о направлении на рентген, МРТ, назначаем лечебную физкультуру или физиопроцедуры, учитывая, есть ли в организме пациента спицы, винты или другие металлоконструкции. В случае отсутствия конечности решаем вопрос с протезированием.

Специалист по социальной работе Елена БЕХТЕРЕВА проводит журналистов по маршруту, которым обычно и проходит пациент. В штате центра работают реабилитологи, врач и инструкторы лечебной физкультуры, рефлексотерапевт, невролог, травматолог и другие специалисты. В среднем курс реабилитации длится 21 день. При необходимости пациент может быть направлен в другие медцентры, к примеру, в Москву.

Обращайтесь, вам здесь помогут!

Пациенты реабилитационного центра заняты на восстановительных процедурах лишь часть дня. У них есть время и для обучения в Мультицентре востребованным в 47 регионе профессиям. Поскольку их перечень и образовательные программы созданы на основе анализа рынка труда и во взаимодействии с работодателями, соответственно, выпускники могут быть гарантированно трудоустроены.

Воспользоваться возможностями нового реабилитационного центра могут все обучающиеся Мультицентра. Кто-то приходит просто в спортзал «потягать железо» под руководством инструктора и поначалу стесняется обратиться к помощи специалиста более высокого уровня, ссылаясь на то, что «да у меня всё хорошо». Потом, после занятий со штангой, когда заклинит шею или поясницу, стеснение отбрасывают.

Добро пожаловать за парту

Одна из специальностей, которую здесь можно освоить, – делопроизводство. Оно универсально практически для всех предприятий и организаций.

– Мы учим разбираться в документах, правильно их составлять – входящие, исходящие, организационно-распорядительные, информационные, – рассказывает мастер производственного обучения Тамара СОБОЛЕВА. – В процессе обучения наши курсанты сами пишут приказы, акты, составляют письма, заявления, обращения. В любой организации эти знания востребованы, без документов обойтись нельзя. Есть очень много вакансий, которые подразумевают работу офлайн и удалённо.

Участники СВО, которых руководство МЦ СиТИ знакомило с центром, проявили живой интерес к возможности обучения этой специальности. Тем более, что курс рассчитан всего на два месяца, поскольку даются только спецпредметы, без общеобразовательных дисциплин, которые взрослые люди в свое время уже усвоили.

Работаем на победу

В одном из производственных помещений МЦ СиТИ кипит работа по пошиву армейского снаряжения. Здесь установлены различные швейные машины: для стачивания швов, петельные, пуговичные, оверлоки и т.п. Партии изделий еженедельно отправляются «за ленточку».

Преподаватель Людмила ХУДАКОВА уточняет, что некоторые швейные машины адаптированы для работы на них людей с инвалидностью. А сырьё в виде обрезков и мелких отрезов поставляют текстильные и швейные фабрики. Практически из кусочков мастерицы создают нужные на передовой изделия.

В мастерской 3D-печати изготавливаются детали для дронов. У обучающихся здесь подопечных Мультицентра, их родных и близких, отмечают наставники, очень сильная мотивация: помочь фронту. За год, с тех пор как в МЦ СиТИ открыты такие курсы, обучение проходит уже пятая группа.

В ходе перспективного развития Кластера планируется строительство технопарка, где будут созданы рабочие места для ветеранов СВО с инвалидностью и особые условия для работодателей. Появится здесь и жилой комплекс «Квартал Героев».

Заместитель директора МЦ СиТИ Екатерина СТЕПАНОВА уточняет, что в учреждение обращаются жители не только Ленобласти, но и других регионов, включая ЛНР и ДНР. Они наравне с ленинградцами осваивают здесь востребованные профессии с той лишь разницей, что трудоустраиваются затем по месту жительства самостоятельно.

В планах Мультицентра обучение ещё двум достаточно востребованным сегодня профессиям – готовят сварщиков и операторов станков с числовым программным управлением.

Выбор есть

Для удобства своих подопечных на базе Мультицентра организованы рабочие места специалистов службы занятости, МФЦ, социальных служб.

– Поскольку у нас создана безбарьерная среда для людей с любыми нарушениями здоровья, сюда могут обратиться и обычные граждане с инвалидностью, а не только те, которые обучаются у нас, – уточняет Екатерина Степанова.

Зачисленные на учебу в МЦ СиТИ обеспечиваются бесплатным проживанием и четырёхразовым питанием. Им доступны социальные, юридические, психологические, медицинские, реабилитационные услуги, а также протезирование. Траектория сопровождения каждого строится индивидуально. По окончании обучения подопечными центра специалисты отдела трудоустройства помогают взаимодействовать с работодателями.

Надо сказать, что у работодателей есть свой интерес, если они берут в штат людей с инвалидностью и участников СВО, поскольку бюджет субсидирует создание рабочего места для такого работника и затраты на выплату заработной платы. Выпускники, которые по состоянию здоровья не могут проживать самостоятельно, живут при Мультицентре в доме сопровождаемого проживания, работают в одном из производственных цехов и получают зарплату.

В режиме постоянного развития

Недавно при поддержке фонда «Ленинградский рубеж» и правительства региона был открыт новый профессиональный модуль: сборщик-клепальщик беспилотных летательных аппаратов. Преподаёт этот предмет участник СВО, ветеран боевых действий Евгений ДРЕГАЛО. Евгений Николаевич, кстати, выпускник центра, закончивший курс 3D-печати.

У профессии сборщика беспилотников – большое будущее, уверены в Мультицентре: готовые изделия найдут применение при фото- и видеосъёмке, в строительстве, сельском хозяйстве, логистике и многих других сферах. Ну и на передовой, конечно…

Таким предложением очень заинтересовался житель Выборгского района Евгений МАТРОСОВ. Вопрос практически решен, осталось только урегулировать взаимоотношения с работодателем, чтобы получить отпуск на период обучения.

Примечательно, что рядом с мастерской по изготовлению дронов оформлена витрина с артефактами времён Великой Отечественной. Экспозиция создана на основе находок поисковиков Всеволожского района. Вот такая связь времён и поколений защитников Отечества – современных и героев прошлых лет.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области