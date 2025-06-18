Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.06.25 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Скворицы.

п. Пудость, промзона, бывшая птицефабрика (частично).

 

19.06.25 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Новинка; ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Ракитенская, ул. Новая, пер. Железнодорожный.

 

19.06.25 с 10:00 до 19:00 кратковременно 2 раза на 40 минут

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка;

д. Большая Ивановка;

д. Старицы,

массив Тихвинка д. Истинка;

д. Тихвинка;

тер. Садоводческое товарищество Природа.

 

19.06.25 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы.

 

19.06.25 с 00:30 до 06:00 оперативные переключения, с погашением абонентов не более часа в указанный период.

Веревское ТУ:

д. Вайя;

д. Малое Верево,

 КП Верево СИТИ.      