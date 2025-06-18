Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.06.25 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Скворицы.
п. Пудость, промзона, бывшая птицефабрика (частично).
19.06.25 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Новинка; ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Ракитенская, ул. Новая, пер. Железнодорожный.
19.06.25 с 10:00 до 19:00 кратковременно 2 раза на 40 минут
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка;
д. Большая Ивановка;
д. Старицы,
массив Тихвинка д. Истинка;
д. Тихвинка;
тер. Садоводческое товарищество Природа.
19.06.25 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы.
19.06.25 с 00:30 до 06:00 оперативные переключения, с погашением абонентов не более часа в указанный период.
Веревское ТУ:
д. Вайя;
д. Малое Верево,
КП Верево СИТИ.
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