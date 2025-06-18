Киновед Валерий Фомин удостоен приза лучшему кинокритику на фестивале «Литература и кино»

Лучшим кинокритиком 2025 года по версии издания стал выдающийся киновед, историк кино, доктор искусствоведения, профессор, член киноакадемии «Ника» и автор фундаментальных трудов по истории отечественного кинематографа Валерий Фомин. Награду ему вручил президент кинофестиваля — актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель Владимир Грамматиков.

В своей благодарственной речи Валерий Фомин отметил: «Я не только кинокритик, но и киновед. Киновед — это тот, кто изучает кино, занимается его историей и осмыслением. Говоря о патриотизме, о любви к своему делу и к своей стране — это то, что всегда важно поддерживать и развивать. Хочу подчеркнуть: современное российское кино находится на достойном уровне. Сегодня появляются хорошие фильмы, и это радует. Мы живём и работаем в великой стране с богатой историей, удивительными людьми и сильным народом, и у нас есть хорошее кино. Но хочется, чтобы оно вновь стало великим — таким, каким оно было в лучшие годы отечественной кинематографии».

Специальный приз лучшему кинокритику учредило издание «За рубежом», являющееся партнером фестиваля в этом году. Эта награда вручается за глубокое литературное осмысление экранизаций, а само её учреждение приурочено к памяти основателя издания Максима Горького, который был, в числе прочего, первым русским кинокритиком. В 1897 году в «Нижегородском листке» Горький опубликовал свои впечатления от просмотра фильмов братьев Люмьер в Париже — среди них «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Семейный завтрак» и другие. Он не ограничился отзывами о фильмах: тогда он написал рецензию на весь новый вид искусства, отметив отсутствие звука и красок, а также выразив критику к моральной стороне сюжетов. Рецензия Горького во многом предвосхитила нормы жанра: в ней есть пересказ, личное впечатление и оценочные суждения, что впоследствии стало эталоном для кинокритики.

В этом году журналу «За рубежом» исполняется 95 лет. Основанный Максимом Горьким в 1930 году, журнал занимает важное место в истории просвещения, международной культурной дипломатии, а также интеллектуальной журналистики. В рамках фестиваля состоится тематическая встреча, посвящённая юбилею, где будут обсуждаться история издания и его вклад в развитие отечественной культуры.

Программа фестиваля включает специальные мероприятия и просветительские акции, посвященные празднованию юбилея издания и наследию великого писателя, его основавшего. В частности, 20 июня состоится лекция «Просветитель в «царстве теней»: Максим Горький и кинематограф». Её проведёт Плотникова Анастасия Геннадьевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Гостям расскажут о влиянии Горького на развитие отечественного кинематографа, его работах по кино, попытках создать собственную киностудию и взаимодействии с режиссёрами и сценаристами. Особое внимание будет уделено истории литературных экранизаций и редким кадрам, также участники смогут вспомнить наиболее значимые фильмы по произведениям писателя.

Также гостей фестиваля ждет вечер фортепианной музыки «Музыка писателей», где выступит Екатерина Белых — пианистка, композитор, студентка МГК им. П. И. Чайковского, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель фестиваля «Musica Motus». В её исполнении прозвучат произведения Толстого, Грибоедова, Пастернака, Одоевского и Гофмана.

Татьяна Гончарова,

директор по коммуникациям Евразийской медиагруппы

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля