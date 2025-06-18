Оружейная галерея открылась в Гатчинском дворце

Открытие Оружейной галереи стало значительным событием как для посетителей, так и для сотрудников ГМЗ «Гатчина».

- Мы получили новое пространство, которое очень о многом говорит нам, – подчеркнул на церемонии открытия Галереи директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. - Как вы знаете, соседняя Чесменская галерея специально не была отреставрирована, став местом памяти о событиях Великой Отечественной войны. Оружейную галерею мы также решили сохранить в том виде, в котором она была на момент начала реставрации Дворца. Она осталась такой, какой была пос-ле всех тяжелых событий, также став местом для воспоминаний, но воспоминаний, скорее, о последующих событиях из жизни Дворца, о его послевоенном, не менее драматичном периоде. Все эти годы мы понемногу приводили это помещение в порядок, показывали оружие из нашей коллекции в старых витринах и мечтали о том, чтобы оно получило достойное размещение.

Коллекция старинного оружия считается одной из главных жемчужин Гатчинского дворца. Первым собирателем и владельцем этого удивительного собрания стал граф Григорий Орлов. По словам старшего научного сотрудника ГМЗ «Гатчина», хранителя фонда оружия Евгения Родионова, Орлов был не только гвардейским офицером, но и страстным охотником. Только в одной его коллекции насчитывалось около 550 единиц длинноствольного оружия и около 140 пистолетов. После смерти графа Орлова в 1783 году Гатчинский дворец вместе с собранием оружия перешел в собственность великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) и императорской семьи.

Коллекция оружия в Гатчинском дворце пополнялась долгие годы. Оружие делалось на заказ: все предметы – ручная штучная работа редкой красоты и свойств. Многие экспонаты имеют не только художественное, но и историческое значение, давая представление о развитии оружейного искусства в странах Европы и Азии.

К 1941 году в Арсенале Гатчинского дворца находилось более 690 единиц длинноствольного огнестрельного оружия и 230 пистолетов.

- Когда началась Великая Отечественная война, оружие из музея по понятной причине начали вывозить первым, – говорит Василий Панкратов. - Упаковка оружейного арсенала началась уже буквально в первую ночь вой-ны, и это спасло нашу коллекцию. Она не была разделена по разным музеям и вернулась к нам практически в полном составе. После войны она была привезена в Царское село, а Царское село уже передало ее нам.

Над новой выставкой и оформлением галереи долго трудились научные сотрудники и дизайнеры в поисках наилучших способов показать предметы. Для выставки был создан необычный дизайн с двусторонними витринами, которые дают возможность полюбоваться красотой уникальных экспонатов со всех сторон.

- Главная черта этой коллекции – ее красота, – говорит Василий Панкратов. - Я всегда удивлялся, сколько искусства вложено мастерами в эти произведения. И мне всегда хотелось разместить их так, чтобы их можно было видеть с разных сторон, чтобы любоваться ими ничего не мешало. Для меня было важно, чтобы они жили своей жизнью, в которую можно войти и погрузиться. Из этого следовало и всё остальное – и то, что мы не стали реставрировать Оружейную галерею, долго искали дизайнеров и создавали концепцию новой экспозиции. Сама работа над экспозицией длилась несколько лет. Удалось добиться этого эффекта «подвешенности в пустоте», который позволяет рассмотреть оружие во всей его красоте и во всех подробностях.

- В Галерее представлено разное оружие, – говорит старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», хранитель фонда оружия Евгений Родионов. - Глядя на него, можно даже совершить, скажем так, виртуальное путешествие по разным странам. Декор, конструкция, внешний вид оружия во многом отражают национальный характер мастеров, которые его сделали.

Теперь в Оружейной галерее можно увидеть охотничье и парадное огнестрельное оружие XVI–XVIII веков, изготовленное на территории России, Германии, Австрии, Чехии, Англии, Италии, Испании, стран Северной Европы, а также в Османской империи, включая Балканский полу-

остров. Ряд экспонатов выставляется впервые с 1941 года: среди них штуцер с оптическим прицелом (предположительно самый ранний из сохранившихся в мире).

На открытии экспозиции присутствовал предшественник Евгения Родионова, первый хранитель и исследователь этой коллекции оружия Юрий Георгиевич Ефимов, впервые представивший ее публике.

- Действительно, наверное, я был первым, кто понял и красоту, и значимость этой коллекции, когда она была еще в Царском селе, – отметил он. - Работая в Гатчинском дворце, я корпел над ней. Что-то сделал, и, надеюсь, это пригодилось и Евгению, и всему Гатчинскому дворцу, чему я очень рад.

- Выставка получилась необычайно красивой, – говорит научный руководитель ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова. - Нам хотелось бы, чтобы каждый увидел в этой экспозиции то, что ему будет интересно. Безусловно, специалисты, историки оружия увидят там совершенно уникальные, прекрасные вещи. А те, кто в оружии не очень разбирается, смогут воспринять представленные экспонаты как настоящие произведения искусства.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой