1000-й пациент гатчинских офтальмохирургов

19 июня в отделении офтальмологии Гатчинской КМБ была выполнена 1000-я по счету операция с начала года. Пациента с диагнозом «перезрелая возрастная катаракта» прооперировали по полису ОМС.

- Большую часть оперативных вмешательств в нашем отделении составляет удаление катаракты с имплантацией интраокулярной линзы – искусственного хрусталика глаза, – говорит заведующая офтальмологическим отделением Гатчинской КМБ Ольга Шаталова. – Мы имплантируем монофокальные гибкие хрусталики и линзы премиум-класса, выполняем дренирующие операции при глаукоме, операции на веках, слёзных органах и другие.

Как рассказала Ольга Григорьевна, высокие результаты и безопасность манипуляций обеспечены мастерством офтальмохирургов, а также использованием качественных одноразовых расходных материалов и самого современного оборудования. На вооружении гатчинских глазных хирургов – операционный микроскоп Haag-Streit Surgical, факоэмульсификатор Centurion, специализированный операционный стол Merivaara Rapido.

Количество выполненных офтальмологических операций в Гатчинской КМБ ежегодно возрастает. Если в 2023-м за полгода было сделано 724 операции на глазах, в 2024-м – 828, то в первом полугодии 2025-го число хирургических вмешательств в отделении офтальмологии превысит тысячу.