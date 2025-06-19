Кто останется без света 20 июня в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.06.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Скворицы.
20.06.25 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Новинка; ул. Железнодорожная,
ул. Лесная, ул. Ракитенская,
ул. Новая, пер. Железнодорожный.
20.06.25 09:30 до 17:00
Сиверское ТУ
зона Сиверский
20.06.25 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы
20.06.25 09.30 до 18.00
Веревское ТУ
д Малое Верево газовая заправка,
кафе, шиномонтаж.
20.06.25 с 09.10 до 17.20
Таицкое ТУ
д Истинка(частично)
20.06.25 09.30 до 17.30
Большеколпанское ТУ
тер. СНТ Старые Черницы
КП Финская Деревня Юг
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