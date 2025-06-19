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Кто останется без света 20 июня в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.06.25 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Скворицы.

 

20.06.25 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Новинка; ул. Железнодорожная, 

ул. Лесная, ул. Ракитенская, 

ул. Новая, пер. Железнодорожный.

 

20.06.25 09:30 до 17:00

Сиверское ТУ

 зона Сиверский  

 

20.06.25 с 09:00 до 18:00 

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы

 

20.06.25 09.30 до 18.00

Веревское ТУ

д Малое Верево газовая заправка, 

кафе, шиномонтаж.      

 

20.06.25 с 09.10 до 17.20

Таицкое ТУ

д Истинка(частично)    

 

20.06.25 09.30 до 17.30

Большеколпанское ТУ

тер. СНТ Старые Черницы    

КП Финская Деревня Юг

 