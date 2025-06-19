Опыт Мультицентра освоят в Киргизии

Соглашение заключено в рамках развития сотрудничества в сфере профессиональной и социальной реабилитации, а также комплексного сопровождения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Прошел всего год, с тех пор как мы с вами встречались на вашей гостеприимной земле, где мы презентовали не просто нашу модель, а наше отношение к людям, отношение к качеству жизни и к современному восприятию трудящихся, востребованных людей с инвалидностью. В первую очередь, конечно, мы говорим о молодых людях, которые готовы к самореализации и являются нашим кадровым ресурсом. И замечательно, что за этот год наше учреждение динамично развивалось — мы сумеем вас приятно удивить новой инфраструктурой, новыми задачами, новыми возможностями, которые мы создаем на нашей ленинградской земле. И мы будем чрезвычайно рады возможности конструктивного сотрудничества», – отметила директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко.

В настоящее время Министерство труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики заинтересовано во внедрении опыта межведомственной модели инклюзивного профессионального обучения, включающей сопровождаемое трудоустройство и сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации Меморандума стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать адаптированные программы переподготовки и повышения квалификации рабочих из числа лиц с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Важным направлением для сотрудничества является формирование эффективных рабочих механизмов по повышению качества процесса комплексного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ при получении услуг профессионального обучения с последующим трудоустройством и сопровождением.

Стороны также будут организовывать совместные научно-практические мероприятия: форумы и конференции, семинары и вебинары, стажировки и курсы повышения квалификации.