Новые перспективы пушкинского маршрута

Документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в присутствии полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

«От «приютов спокойствия, трудов и вдохновенья» в Михайловском, дома Арины Родионовны в Кобрино и усадьбы Ганнибалов в Суйде до петербургских адресов – совместно с Псковской областью и Санкт-Петербургом продолжим развивать единый туристический маршрут, который создан к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

Проект – не просто соединение пушкинских мест на карте Северо-Запада, в планах — создание культурного кластера, где каждый памятник, каждое историческое место будет рассказывать свою часть истории становления великого поэта, весь путь Пушкина предстанет перед туристами как единое повествование», — прокомментировал соглашение Александр Дрозденко.

Соглашение предусматривает развитие инфраструктуры, совместное продвижение и подготовку документов для получения федерального статуса. Инициатором выступила Псковская область, где находится родовое имение поэта Михайловское.