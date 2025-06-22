На Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония

«Горечь скорбных утрат не имеет срока давности. Сегодня мы вновь кланяемся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, защитил отчий дом. Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений — всех, кто принес свои жизни на алтарь Победы. Важно передавать из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне. Мы будем вечно помнить, какой ценой была завоевана Победа, никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Низкий поклон и вечная слава защитникам Родины – фронтовикам и труженикам тыла! От всей души желаю всем мира, добра, благополучия и счастья», - сказал депутат от фракции «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев.

Традиционно в этот день к мемориалу пришли полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области, военнослужащие, сотрудники МЧС и МВД, ветераны и просто неравнодушные граждане.

Участники церемонии возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина», к вечному огню и братским могилам, почтили память павших минутой молчания.

День памяти и скорби — особая дата для всех россиян. 84 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия напала на Советский Союз, началась самая кровопролитная война в истории страны. В боях, концлагерях, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде погибли более 26 миллионов человек.

Пискаревское кладбище — главное место массовых захоронений жертв блокады Ленинграда, где покоятся свыше полумиллиона ленинградцев.

Также депутаты областного парламента присоединились к мемориальным акциям, прошедшим в этот день в муниципальных районах Ленинградской области.

Источник фото: Законодательное собрание Ленинградской области