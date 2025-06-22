Президентская библиотека – о начале Великой Отечественной войны

21 июня 1941 года передовица в «Ленинградской правде» называлась «Театральный сезон»; газета писала о заводах, досрочно выполнивших полугодовую программу, о приёме в вузы… На следующий день вышел экстренный выпуск «Ленинградской правды». На первой полосе газеты – сообщение заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР, народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Эти строки известны всем: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города… Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством…»

Обращение к советскому народу нарком иностранных дел написал, как только получил информацию о вторжении на территорию СССР немецких войск. Молотову этот текст дался нелегко. Об этом свидетельствует черновик документа, хранящийся на портале Президентской библиотеки. В нём множество исправлений, из которых понятно, как срочно и как ответственно он готовился. «Наше дело правое. Победа будет за нами» и вставка «враг будет разбит» – этими словами завершается историческая речь, после которой начинаются трагические переломы в судьбах миллионов наших соотечественников.

Мирная жизнь пошатнулась и рухнула в одночасье. Некоторые печатные издания не успели сверстать новые, экстренные номера, поэтому утром 22 июня во многих газетах не было ни слова о войне, не было даже тени тревоги. Убедиться в этом можно на примере газеты «Белевская правда» от 22 июня 1941 года, в которой речь шла о летнем отдыхе трудящихся, о посевной и о том, что в газетах должны быть фельетоны, рассказы, стихотворения. Но уже на следующий день, 23 июня, о стихах не было и речи – весь номер был посвящён войне.

Фронтовая сводка от Советского информбюро так доносила до граждан СССР события первого дня войны: «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточённых боёв противник был отбит с большими потерями… Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолётов противника».

С уникальными историческими материалами, рассказывающими о первом дне Великой Отечественной войны, можно также ознакомиться в Комплексе оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» на портале Президентской библиотеки. Например, здесь размещены «Записи в журнале регистрации лиц, принятых И. В. Сталиным в кремлёвском кабинете, за 22 июня 1941 г.», «Донесение… об обстреле противником крепости Брест и бомбардировке советских аэродромов», запись беседы с послом Германии в СССР В. фон дер Шуленбургом ‒ из дневника наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова от 21 июня 1941 года и другие архивные документы.

В июне 1941 года в журнале «Огонек» была опубликована статья «Мы били Фридриха, побьём и Гитлера». Вот отрывок из материала: «Фашистская Германия по стопам своих битых предков снова ринулась на нас, на великую нашу свободную, социалистическую, стодевяностотрёхмиллионную страну, на любимую родину. Гитлер забыл уроки истории, уроки войн, забыл, кто бил немцев и на Чудском озере, забыл, кто бил их под Танненбергом, забыл, кто дважды был в Берлине. Наши полки уже были там дважды. Мы снова будем в Берлине, в третий раз!» Тогда, в июне 1941 года, казалось, что победа не за горами. Однако прошли долгие, тяжелейшие 3 года, 10 месяцев и 18 дней или 1418 дней и ночей самой кровопролитной войны в мировой истории, прежде чем в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Наши войска снова, в третий раз, вошли в Берлин победителями…

Память о Великой Отечественной войне передаётся из поколения в поколение. В разделе ««Живая память» масштабной электронной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе» можно ознакомиться с семейными историями, фотографиями, дневниками и письмами участников Великой Отечественной войны. Особенно ценны детские сочинения и рисунки 1941‒1944 гг. Также в коллекции, которая регулярно пополняется новыми материалами, представлены официальные документы, фото- и кинохроника, периодические издания военного времени, книги, статьи, биографии, воспоминания участников боевых сражений и тружеников тыла.