Кинофестиваль «Литература и кино»: душевный разговор о главном

Программа XXXI Международного кинофестиваля «Литература и кино» была необычайно насыщенной, а его атмосфера — по-домашнему гостеприимной и доброжелательной. На протяжении пяти дней в киноцентре «Победа» и на других площадках проходили конкурсные сеансы и внеконкурсные показы, творческие встречи с любимыми артистами и литераторами, тематические дискуссии, собравшие тысячи гатчинцев и гостей города. Благодаря онлайн-трансляциям почти всех крупных события фестиваля, его аудитория значительно расширилась.

На торжественной церемонии открытия кинофорума в киноконцертном зале «Победа» гостей приветствовали ведущие - член Академии российского телевидения, лауреат премии «ТЭФИ» Роман Герасимов и актриса Дарина Шарова. В легкую ностальгию гостей фестиваля погрузили ожившие на экране старинные фотографии с видами гатчинских парков и образами людей из далекого, еще императорского прошлого Гатчины.

С приветственным словом к зрителям обратились заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна напомнила о тех, кто стоял у истоков фестиваля «Литература и кино» в трудные девяностые годы прошлого века, трудился над ним в течение последующих лет, сохранив этот замечательный кинофорум для российского зрителя. Как она подчеркнула, за свою более чем тридцатилетнюю историю фестиваль пережил очень многое.

«Было время, когда он находился на грани закрытия. Никогда не забуду ковидный год, когда я стояла на этой сцене в день открытия кинофестиваля перед абсолютно пустым залом, - призналась Людмила Николаевна. - Для нас было важно не просто сохранить фестиваль, но и дать ему возможность быть востребованным с учетом запросов нового времени. И у нас это получилось!»

«Я очень рад снова приехать в Гатчину, - признался президент кинофестиваля Владимир Грамматиков. - Я был уже здесь восемь лет назад со своим фильмом, участвующим в конкурсной программе. Гатчинский фестиваль держится уже больше тридцати лет, и, поверьте, это очень серьезно. Его нужно поддерживать, всячески укреплять, делать еще более прекрасным, чем он есть, и я надеюсь быть полезным в этом».

На протяжении полутора часов на большой сцене зрительного зала шел душевный разговор, который сопровождался музыкой из любимых фильмов. Один за другим, под овации зрителей, на сцену поднимались почетные гости юбилейного кинофестиваля, звезды советского и российского кинематографа Юрий Назаров, Георгий Штиль, Лариса Лужина, Лариса Малеванная, Татьяна Григорьева.

В рамках открытия кинофестиваля приз «За вклад в искусство» вручили актрисе, заслуженной артистке РСФСР Валентине Паниной.

Фильмом открытия XXXI кинофестиваля «Литература и кино» стала полнометражная игровая кинолента «Кукольный дом» режиссера Ольги Беляевой. Фильм по мотивам одноименном пьесы Г. Ибсена был снят в 2024 году по сценарию народной артистки РСФСР, актрисы, педагога и писательницы Ларисы Малеванной.

В центре внимания — детское и семейное кино

В этом году в центре внимания XХXI Фестиваля «Литература и кино» оказалось семейное и детско-юношеское кино.

«Нам не надо яркости зарубежных звезд, - говорит программный директор кинофорума Сергей Симаков. - Мы - не хайповый фестиваль. Мы — за духовность и душевность. Мы больше должны думать, рассуждать, говорить, а не блистать. Сверхзадача фестиваля — привить подрастающему поколению любовь к русской классической литературе. И очень приятно, что среди представленных на фестивале киноработ многие сделаны именно по ней».

Нынешний кинофестиваль пришелся на дни летних каникул, и все детские кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы собирали полные залы юных гатчинцев и гостей города.

С восторгом подростки встретили свою ровесницу Карину Каграманян, исполнительницу одной из главных ролей в фильмах о Манюне и ее друзьях, созданных по книге Наринэ Абгарян.

Настоящий ажиотаж вызвал мастер-класс «Интерактивное кино своими руками», который провел для школьников преподаватель Московского Политеха, член Союза дизайнеров России, Егор Тулин. Вместе с Егором Игоревичем ребята полтора часа создавали интерактивный мини-фильм — от идеи и создания сценария до съемок на смартфоны.

Как признаются участники и гости кинофорума, пять фестивальных дней пролетели как одно мгновение, оставив после себя много впечатлений и размышлений. Глядя на экран, зрители смеялись и плакали, радовались и печалились.

Все эти дни в рамках фестиваля проходили творческие встречи с любимыми актерами советского и российского кино. Юрий Назаров, Лариса Малеванная, Наталья Хорохорина, Мария Лаврова, Лариса Лужина, Валентин Смирнитский и многие другие — близкое и непосредственное общение с ними доставило огромное удовольствие поклонникам.

Гатчинский фестиваль очень литературоцентричен, и уже традиционными для него стали встречи с авторами современной литературы. На этот раз в Гатчину приехали писатель Александр Матюхин, автор подростковой и молодежной прозы Екатерина Ландер, член Союза детских и юношеских писателей Александра Калинина.

Вспоминали и тех, кто уже покинул нас. Так, в гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна прошла презентация книги «Портрет пришельца. Воспоминания о Викторе Сосноре», посвященная одному из самых загадочных и оригинальных поэтов ХХ века. Книгу представила ее автор, вдова Виктора Александровича, Татьяна Соснора.

Большую аудиторию собрал документальный фильм «Улыбка Визбора», посвященный феномену популярности Юрия Визбора, чьи песни остаются самыми исполняемыми среди поклонников авторской песни. Новую киноленту представляла дочь актера и барда, журналист, автор-исполнитель Татьяна Визбор. После просмотра фильма в большом зале гатчинского Дома культуры состоялся концерт участников легендарного клуба авторской песни «Восток».

«Главное, чтобы вас любили зрители!»

В 2025 году на фестиваль было заявлено более 150 работ, среди которых - игровые, анимационные, документальные, художественно-публицистические фильмы и сериалы-экранизации. Участие в конкурсной программе приняло 59 кинолент из России, Беларуси, Кыргызстана, Китая.

Огромную работу по оценке киноработ провело профессиональное жюри в составе Нины Ромодановской, Елены Фисенко, Ольги Акатьевой, Андрея Кравчука, Ильи Дёмина и Льва Наумова. К сожалению, в этом году решили отказаться от читательского жюри, в которое по традиции входили главные читатели и знатоки литературы — библиотекари.

«В первую очередь хочу поблагодарить чудесную Гатчину, которая так гостеприимно принимала нас все эти дни, - говорит председатель жюри Нина Ромодановская. - Программа фестиваля было очень взвешенной и продуманной, вошедшие в нее фильмы было приятно смотреть и легко оценивать. Все пять дней в дискуссиях о кино — это просто большое удовольствие!»

«Фестиваль получился невероятно удачным, - считает Лев Наумов. - Кино и литература — своего рода запечатленная память, при том, что это иногда память о том, чего быть может никогда и не было».

Высокий уровень фестиваля отметила и Ольга Акатьева: «Особым удовольствием для меня было смотреть короткометражное игровое кино — именно с него начинается кино большое. Прекрасные работы! Как человек, не раз участвующий в конкурсах, хочу сказать: любая оценка субъективна. Главное, чтобы вас любили зрители. И я вам этого искренне желаю!»

Торжественная церемония награждения победителей ХХХI Международного кинофестиваля «Литература и кино» состоялась в киноконцертном зале «Победа» вечером 21 июня.

Приз за лучший полнометражный неигровой фильм достался съемочной группе картины «Альбидум. История утраченной киноленты» (режиссер Ирина Уральская).

Награду за лучший короткометражный игровой художественный фильм вручен кинокартине «Гипноз» (режиссер Глеб Прохоров).

Лучшим короткометражным неигровым фильмом признана кинокартина «Юрий Арабов и Ольга Катаева. Больше чем любовь» (режиссер Сергей Тютин).

Приз за лучший короткометражный анимационный фильм получила картина «Пердимонокль Станиславского» (режиссер Дмитрий Лазарев).

Приз за лучший полнометражный анимационный фильм-экранизацию удостоена картина «Преступление и наказание» (режиссер Вадим Сотсков).

Награду за лучшую мужскую роль получил Евгений Шварц (фильм «Пророк. История Александра Пушкина»).

Карине Каграманян досталась награда за лучшую женскую роль в фильме «Манюня. День рождения Ба» (режиссер Арман Марутян).

Награду за лучший сценарий-адаптацию для кино получила народная артистка РСФСР Лариса Малеванная (за сценарий фильма «Кукольный дом»).

Приз за лучший полнометражный игровой детско-юношеский фильм-экранизацию вручили съемочной группе кинокартины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (режиссер Игорь Волошин).

Приз за лучший полнометражный игровой фильм-экранизацию получила команда фильма «Семейное счастье» (режиссер Стася Толстая).

Приза имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу удостоен Михаил Хасая (фильм «Пророк. История Александра Пушкина»).

Приз за лучший игровой сериал-экранизацию получила команда сериала «Злые люди» (режиссер Ким Дружинин).

Среди специальных наград кинофорума одна была особенной, потому что предназначалась человеку, преданному фестивалю с самого его основания. Приза «За верность фестивалю» был удостоен житель Гатчины, основатель музея «Капсула Времени» Сергей Павлов. Награду, утвержденную Попечительским советом кинофорума, вручил директор фестиваля Михаил Славский.

- Приезжая в Гатчину, мы встречаемся с разными людьми, - отметил он. - Нам все помогают, и это очень приятно. Но Сергей Павлов — уникальный человек, который особенно трепетно относится ко всем нюансам, связанным с фестивалем, и не дает нам расслабляться. Но самое главное, он — хранитель. Хранитель всех афиш, хранитель такого количества материалов по кинофестивалю, что целый музей можно открыть.

Главный приз кинофестиваля - «Гранатовый браслет» - получила игровая полнометражная картина «Легенды наших предков» (режиссер Иван Соснин).

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой