Ленобласть снижает бремя расходов на электричество для граждан

«Разница между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии будет снижена до 25% для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти. Дал поручение комитету по тарифам подготовить соответствующий документ. Мера будет действовать в 2025-2026 годах, чтобы было время привыкнуть к федеральной тарифной реформе. Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 кВт/ч в отопительный сезон и расширены категории его получателей — в него включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов. С председателем областного Заксобрания Сергеем Бебениным подготовим письмо в Правительство России о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию», – отметил глава региона.