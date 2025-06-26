«Дорогой жизни»: автопутешествие для всей семьи

Проект реализует АНО «Новые проекты», автором и руководителем является Павел Прокофьев. Как он рассказал, разработка началась в апреле, как раз к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организовано всё при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, музейно-мемориального комплекса «Дорога Жизни» и «Комсомольской правды» Санкт-Петербурга. Уже с первых чисел мая все желающие смогли отправиться в автопутешествие. На выбор – два маршрута: по мемориалам Дороги Жизни и по мемориалам Невского пяточка.

Мы с семьей – мама, папа, сестра и я – тоже решили отправиться в автоквест, как только о нем узнали. Правда, ажиотаж вокруг проекта был настолько большим, что мест на май не осталось. Пришлось дожидаться июня. Твердым голосом папы было решено пройти маршрут по Невскому пятачку, а голос водителя в таком деле – закон. Нам всем было интересно узнать об истории этих мест, побывать на мемориалах, потому что о многих из них мы не знали до этого момента.

Путешествие началось в 8 утра, ведь нам еще предстояло добраться из Гатчины до Невской Дубровки, стартовой точки. Приехали раньше назначенного времени, поэтому решили прогуляться по окрестностям. Мы увидели белоснежный с золотыми куполами Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и красивый мраморный фонтан перед ним, парк имени 330-го стрелкового полка с памятной табличкой, а также величественный памятник подвигу метростроевцев. Фигура солдата с оружием и фонарем, который на руках несет ребенка, вселяет надежду, спокойствие. «Мы победим», – читается в глазах идущего солдата.

Первой точкой путешествия стал музей «Невский пятачок». Здесь мы получили пропуск с печатью о допуске к заданию, маршрутный лист с вопросами.

Небольшое помещение музея на втором этаже офисного здания на удивление оказалось богато на экспонаты. Здесь представлено и оружие, и маленькие модели техники, и информационные стенды, и форма солдат. Даже есть небольшая диорама. Было интересно изучить всё, одновременно выполняя первое задание: найти модель танка, которую переправили больше всего на Невский пятачок, и записать в маршрутный лист последнее слово из стихотворения, написанного на башне модели.

Следующим пунктом был мемориал «Метростроевцам». Нам повезло, что мы успели сходить туда до начала квеста, потому что в этот самый момент начался ливень. Стена холодного дождя загнала нас в машину, где мы стали думать над отгадкой. Еще раз изучив историю подвига метростроевцев, мемориал и изображения на нем, информацию на стенде, мы поняли, о чем идет речь, и смогли отправиться дальше – нас ждала Интернациональная аллея памяти и славы, где устанавливаются мемориальные памятные плиты субъектов Российской Федерации, бывших республик Советского Союза, представители которых в годы войны защищали Невский пятачок.

Хорошо, что дождь за время пути успел закончиться: мы смогли внимательно осмотреть всё, что было на этом месте. Перед аллеей, которая была заложена

7 мая 2005 года, – часовня св. Георгия Победоносца, танк Т-34, братские могилы, памятники малолетним узникам концлагерей и защитникам Невского пятачка. К последнему мы возложили гвоздики. Саму аллею нужно было пройти до конца, чтобы посчитать количество субъектов РФ, представленных памятниками. Мы медленно шли, рассматривая каждый камень-памятник (они все очень разные, со своими отличительными особенностями), и записывали нужные субъекты в блокнот, чтобы потом посчитать их. Каждой клеточкой мы прочувствовали святость этого места. В конце аллеи – памятный крест. За ним – спуск к Неве. Но если приглядеться к ландшафту, можно заметить и бывшие линии окопов, и воронки. Земля всё помнит, как и мы, потомки героев Великой Отечественной войны.

Проехав совсем немного вперед, мы вновь остановились. «Рубежный камень» – огромный, величественный памятник, состоящий из врезанных друг в друга гранитного и чугунного кубов. Здесь мы тоже возложили цветы.

Вы,

живые,

знайте,

что с этой земли

мы уйти не хотели

и не ушли.

Мы стояли насмерть

у темной Невы.

Мы погибли,

чтоб жили вы…

Эти строки Роберта Рождественского не могут не вызвать слезы. Осознание, насколько кровопролитной и тяжелой была

война, давит всё сильнее. Но иногда стоит почувствовать это давление, чтобы ощутить внутри любовь к стране, гордость за нее и наш народ.

Пешком мы дошли до следующей точки – мемориала «Призрачная деревня». Он представляет из себя дома без стен, крыш, окон. Только силуэты – белые, будто это туман или видение. Этот памятник является символом уничтоженных немцами 38 селений и деревень на территории современного Кировского района. Место выбрано не случайно – до войны здесь находилась деревня Арбузовка, которая теперь стерта с лица Земли. Мы вновь возложили цветы. Было невыносимо больно стоять на месте, где когда-то кипела жизнь, где оборвалось множество судеб. И снова можно увидеть неровности рельефа, ямы и воронки, которые хранят в себе память о страшных военных днях.

Дальше вновь понадобилась машина – мы отправились к селу Синявино. Вернее, к памятнику «Село Синявино, сожженное фашистами в 1941–1943 гг.». Железное дерево стоит между настоящих, пышущих жизнью. Когда-то здесь было 203 двора, а теперь – поле. Но если пройти налево, то можно увидеть стенд, посвященный проекту «Искра Ленинградской области». В ходе этого проекта было высажено более 400 саженцев сосны в форме слова «ИСКРА», по названию наступательной операции советских войск во время Великой Отечественной войны, позволившей прорвать блокаду Ленинграда. Роща-геоглиф навсегда сохранит память о подвиге нашего народа.

Следующий пункт – мемориал «Синявинские высоты». Территория огромная: в нее входят две аллеи с памятниками и мемориальными досками, братские воинские захоронения, памятные знаки, а также родник с чистой питьевой водой. К одному из центральных памятников мы возложили цветы и почтили павших минутой молчания. Мы узнали, что каждый год 7 мая здесь проходят захоронения останков солдат, найденных в этих местах. И нам как раз удалось увидеть совсем свежие места братских захоронений: недавно вырытая земля, заложенная еловыми ветками. Сердце замирает от страха, когда понимаешь, как много погибло здесь людей. И еще хуже от того, что большинство имен мы не узнаем никогда – их просто невозможно установить. Но память об этом подвиге всё равно будет жить дальше: в наших сердцах, в книгах, в фильмах, в мемориалах.

Следующей точкой был Рабочий поселок №5, вот только навигатор нас до места не довел. Тут нужно было внимательно смотреть на указатель! Мы его увидели поздно, так что пришлось разворачиваться на узкой и оживленной дороге. Но всё-таки нам удалось вернуться к началу «Сада памяти». Пройдя по узкой тропинке через ручеек по мосту, мы останавливаемся у информационных стендов, несмотря на активно кусающихся комаров. Здесь рассказывается об операции «Искра» и о самом Рабочем поселке №5. А дальше, прямо в лесу, нас ждали бетонные плиты, опоры и памятник – схема прорыва. Необычное место, но по-своему красивое, особенно когда солнце пробивается сквозь листву. Почему это место важно для истории? Именно здесь встретились в январе 1943-го 136-я стрелковая дивизия Ленинградского фронта и 372-я стрелковая дивизия Волховского фронта. А еще это место захвата советскими войсками первого немецкого танка «Тигр». Возложив цветы, мы продолжили свой путь.

Девятой точкой стал музей-диорама «Прорыв». Помимо самой диорамы, снаружи есть экспозиция военной техники. И именно здесь можно увидеть машину, на которой возили продовольствие в блокадный Ленинград по Дороге Жизни. На дороге работало 4000 автомобилей, но каждая четвертая не вернулась из рейса. Представленная здесь машина провалилась под лед, но в 2020 году ее удалось поднять со дна озера и отреставрировать. Пробег машины – всего 38 километров. И всё же она легендарная, как и само место музея. Здесь велись ожесточенные бои, которые стали огромным вкладом в Победу.

Последняя точка – станция Петрокрепость. После прорыва блокады появилась Дорога Победы – железнодорожная линия по освобожденному участку. На этой станции стоит паровоз Эм 721-83, который в 1943 году доставил первый поезд на большую землю и работал до полного снятия блокады в 1944 году. Перед ним – памятник героям-железнодорожникам «Стальной путь», к которому мы возложили цветы. В этом же месте находится музей «Дорога Победы», который рассказывает о подвиге ее создателей и работников.

Финиш автоквеста – в музее «Штаб автомобилистов Дороги Жизни» в Коккорево, около памятника «Разорванное кольцо». Там волонтеры, проверив ответы в маршрутном листе, вручили нам памятные подарки: кружку, ложку-вилку, стикеры, светоотражатель и значок «#Команда победы 47». Остались на память и блокнот с ручкой, куда мы записывали свои наблюдения в течение поездки. И здесь мы встретили автора проекта Павла Прокофьева. Поинтересовались, доволен ли он результатом:

- Наш автоквест проходят всей семьей. Люди приходили даже с малышами в колясках. Все на позитиве, всем нравится. Конечно, мы надеемся, что наша наработка будет использоваться в дальнейшем. В перспективе – реализовать квесты в других районах и на другие темы. Говоря о проекте «Дорогой жизни», мы рады отклику людей. Для многих участников, да и для местных жителей, некоторые мемориалы стали открытием. Очень трогательно, до мурашек, было самим возлагать цветы на этапе разработки квеста. И приятно видеть, что многие проходят наши маршруты, тоже возлагая цветы. Также отлично сработал вариант квестовой механики для привлечения семей с детьми: современным ребятам важен элемент игры, поиска, загадки. В итоге у нас получилось создать проект, который связывает между собой и поколения, и мемориалы, и игру, и историю. Также у нас проходил онлайн-квест в чат-боте во ВКонтакте, так что активно участвовали люди и в цифровом варианте.

Мы поблагодарили Павла за этот чудесный проект и пожелали ему дальнейших успехов. Предстоял долгий путь домой, но перед этим мы дошли до памятника «Разорванное кольцо». Величественное и красивое место силы, оно буквально сияло в солнечных лучах. Напитавшись этой силой, мы отправились в родную Гатчину, обсуждая по дороге наше автопутешествие по памятникам, наши эмоции и мысли.

Этот проект нам очень понравился тем, что позволил провести с пользой время всей семьей. Вы не просто ездите по памятным местам, а изучаете историю – рассматриваете памятники, читаете информацию на стендах, переходите за дополнительной информацией по qr-кодам. Одновременно получается и почувствовать азарт от этого квеста, и прикоснуться к истории нашей великой страны, прочувствовать глубокую скорбь о тысячах погибших защитниках ленинградской земли, восхититься их подвигами. Никто не забыт, и ничто не забыто. И никогда не будет!

Елизавета Суралева