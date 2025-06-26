Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.06.25 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
п. Новинка: ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, ул. Лесная,
ул. Ракитенская, ул. Новая.
27.06.25 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
27.06.25 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ТУ:
д. Лампово;
д. Кургино.
с 27.06.2025 с 09:00 до 16:00 (с включением на ночь)
п. Тайцы:
д. Старицы д.1-22, 30 (не подключен).
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