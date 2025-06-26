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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 июня 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.06.25 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ТУ:

п. Новинка: ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, ул. Лесная,         

ул. Ракитенская, ул. Новая.

 

27.06.25 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.

 

27.06.25 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

д. Лампово;

д. Кургино.

 

с 27.06.2025 с 09:00 до 16:00 (с включением на ночь)

п. Тайцы:

д. Старицы д.1-22, 30 (не подключен).  