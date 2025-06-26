Ленобласть готовится к масштабному 100-летию

К 100-летию региона особое внимание будет уделено развитию и подготовке к празднованию Гатчинского округа и областной столицы — как места проведения главного праздника.

«На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35-40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет. Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства «Сено» в старых кирпичных зданиях, которые мы возьмем на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине: это ледовая арена, восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты. И, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха – таким местом станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждёт обновление и проведение культурных фестивалей. Также мы планируем создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского», — поделился планами Александр Дрозденко.

Крупные и социально-значимые проекты и мероприятия запланированы на всей территории региона, среди них:

— Открытие в каждом районном центре общественных пространств, скверов, парков или площадей, посвящённых 100-летию Ленобласти.

— Интенсификация проекта «Чистая вода» — строительство водоочистных и канализационных очистных сооружений в Кировске, Выборге, Сланцах, Киришах и Отрадном. Обновление сетей водоснабжения в Выборге и Кингисеппе.

— Проект «Чистая Ладога» — сохранение стратегического запаса питьевой воды и биологического разнообразия крупнейшего пресного озера в Европе.

— Строительство десятков новых социальных и инфраструктурных объектов, среди которых: Губернаторский лицей во Всеволожске, Детская областная больница в Сертолово на 500 коек, Ледовые арены в Сосновом Бору, Гатчине и Тосно, Деловой центр в Гатчине, Званковский мост в Волхове и Хранилище археологических артефактов в Старой Ладоге.

— Комплексная модернизация мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», строительство музея Невский Пятачок в Дубровке и Центра национальной памяти в Зайцево.

— Реализация программы сохранения объектов культурного наследия – Корела, Копорье, Ивангород, Выборг, Гатчина.

— Реконструкция ЗАГСов в крупных районных центрах региона

100-летие области станет сквозной темой фестивалей и культурных событий, которые будут проходить в каждом районе и округе региона: «Корюшка идет!» в Новой Ладоге, «Балтик Ралли» и «Окно в Европу» в Выборге, музыкальный фестиваль Римского-Корсакова в Тихвине и фестивали Симфонического оркестра Ленобласти, военно-исторический фестиваль в Старой Ладоге «Государева крепость», международные зимние кавголовские игры и Губернаторские спортивные игры, областной свадебный фестиваль «Рождение Ленинградской семьи», марафон добрых дел, циклы театральных, семейных, гастрономических, культурных, исторических и спортивных фестивалей к столетию области, венчает которые главное событие — большой торжественный концерт и фестиваль к 100-летию области, которые пройдут Гатчине.

По инициативе Сергея Нарышкина Ленобласть станет одной из площадок проведения Петербургского международного культурного форума. Экспозиция к 100-летию области проедет по музеям и выставочным пространствам регионов Северо-Запада России. Кроме того, будет снят фильм и издана книга об истории и достижениях ленинградской земли.