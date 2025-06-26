Новые тарифы на электроэнергию: что изменится с 1 июля для жителей Ленобласти

Для смягчения финансовой нагрузки по инициативе губернатора Александра Дрозденко решили снизить разницу между тарифами на электроэнергию для жителей с постоянной регистрацией. Подробнее об этом — в материале Online47.

Как теперь считают свет

С 1 января 2025 года в Ленинградской области введена трехуровневая система тарификации электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Теперь стоимость киловатт-часа зависит от объема потребления.

Первый диапазон, до 1500 кВт/ч в месяц, предусматривает минимальный тариф — 6,59 руб. за кВт/ч с 1 июля 2025 года. Второй диапазон, от 1500 до 4500 кВт/ч, предполагает экономически обоснованные ставки, а третий, свыше 4500 кВт/ч, рассчитывается по коммерческим расценкам.

В отопительный сезон (с октября по май) для жителей городских и сельских населенных пунктов, проживающих в домах, официально оснащенных электроотопительными системами, установлены следующие диапазоны потребления:

— первый диапазон: до 2300 кВт/ч в месяц включительно (с минимальным тарифом);

— второй диапазон: от 2300 до 4500 кВт/ч в месяц включительно;

— третий диапазон: свыше 4500 кВт/ч в месяц.

Однако границы социального тарифа для домов с электроотоплением изменили — базовый диапазон был расширен до 2700 кВт/ч, что охватывает большинство домохозяйств региона.

По данным мониторинга, 98,3% жителей области укладываются в первый диапазон, и лишь 0,5% потребителей переходят в зону максимальных тарифов. Однако для тех, кто превышает установленные лимиты, особенно в садоводческих товариществах, счета могут значительно вырасти. Например, до 1 июля 2025 года тариф второго диапазона составлял 5,86 руб. за кВт/ч, а с июля он вырастет до 12,63 руб. без учета льгот.

Льготный тариф

На заседании Законодательного собрания,прошедшем в среду, 25 июня, депутаты единогласно приняли законопроект «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области». Он закрепляет меры, предложенные губернатором Александром Дрозденко, направленные на снижение финансовой нагрузки. Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти разница в размере тарифа между первым и вторым диапазоном потребления электроэнергии будет сокращена до 25%. Таким образом, стоимость не увеличится двукратно, как прогнозировалось ранее.

«Принято решение для тех, кто постоянно прописан в Ленинградской области, установить повышение тарифа между первым и вторым диапазоном только на 25%, то есть тариф составит 8,23 руб., а не 12,63 руб. За это бюджету Ленобласти придется выплатить компенсацию Ленэнерго порядка 400 млн рублей», — сообщил глава региона.

Эта мера будет действовать в 2025-2026 годах, она призвана помочь жителям адаптироваться к федеральной тарифной реформе. Кроме того, регион расширил социальный диапазон до 2700 кВт/ч в отопительный сезон, включив в него дома с электроотоплением в садоводческих товариществах и негазифицированные дома вне населенных пунктов.

Как изменятся платежки

В среднем ленинградцы, проживающие в многоэтажных квартирных домах, потребляют около 800 кВт/ч в месяц, что позволяет большинству оставаться в пределах минимального тарифа. Однако в случае с частными домами и СНТ показатели могут быть выше. Чтобы понять, как новые тарифы повлияют на бюджет домохозяйств, рассмотрим примеры расчета с превышением показателей до второго и третьего диапазонов.

Так, для потребления 1900 кВт/ч в месяц до 1 июля 2025 года счет формировался следующим образом: сначала считаются 1500 кВт/ч, входящие в первый диапазон, а оставшиеся 400 кВт/ч (1900 – 1500 = 400) — по тарифу второго диапазона.

Первый диапазон (до 1500 кВт/ч): 1500 кВт/ч × 5,85 руб. = 8775 руб.

Второй диапазон (1500-4500 кВт/ч): 400 кВт/ч × 5,86 руб. = 2344 руб.

Итого: 11 119 руб.

С 1 июля 2025 года без учета льготного тарифа расчет будет таким:

Первый диапазон (до 1500 кВт/ч): 1500 кВт/ч × 6,59 руб. = 9885 руб.

Второй диапазон (1500-4500 кВт/ч): 400 кВт/ч × 12,63 руб. = 5052 руб.

Итого: 14 937 руб.

С принятием нового законопроекта и снижением тарифа второго диапазона до 8,23 руб. для жителей с пропиской в Ленобласти расчет изменится:

Первый диапазон (до 1500 кВт/ч): 1500 кВт/ч × 6,59 руб. = 9885 руб.

Второй диапазон (1500-4500 кВт/ч): 400 кВт/ч × 8,23 руб. = 3292 руб.

Итого: 13 177 руб.

Для потребителей с высоким расходом, например, 4600 кВт/ч в месяц, разница еще заметнее. За первые 1500 кВт/ч стоимость оценивается по тарифу первого диапазона, за следующие 3000 кВт/ч — по ценнику второго диапазона, а оставшиеся 100 кВт/ч — по тарифу третьего.

В частности, до 1 июля 2025 года платежка рассчитывалась так:

Первый диапазон (до 1500 кВт/ч): 1500 кВт/ч × 5,85 руб. = 8775 руб.

Второй диапазон (1500-4500 кВт/ч): 3000 кВт/ч × 5,86 руб. = 17 580 руб.

Третий диапазон (свыше 4500 кВт/ч): 100 кВт/ч × 11,38 руб. = 1138 руб.

Итого: 27 493 руб.

С 1 июля 2025 года без учета льготного тарифа расчет будет производиться по схеме:

Первый диапазон (до 1500 кВт/ч): 1500 кВт/ч × 6,59 руб. = 9885 руб.

Второй диапазон (1500-4500 кВт/ч): 3000 кВт/ч × 12,63 руб. = 37 890 руб.

Третий диапазон (свыше 4500 кВт/ч): 100 кВт/ч × 16,98 руб. = 1698 руб.

Итого: 49 473 руб.

А если учесть льготный коэффициент, то счет за электричество для граждан с пропиской составит:

Первый диапазон (до 1500 кВт/ч): 1500 кВт/ч × 6,59 руб. = 9885 руб.

Второй диапазон (1500-4500 кВт/ч): 3000 кВт/ч × 8,23 руб. = 24 690 руб.

Третий диапазон (свыше 4500 кВт/ч): 100 кВт/ч × 16,98 руб. = 1698 руб.

Итого: 36 273 руб.

Подробные расчеты демонстрируют, что льготы существенно снижают нагрузку на домохозяйства, особенно с высоким потреблением электроэнергии.

Как сэкономить и подтвердить льготы

Жителям с электроотоплением, желающим воспользоваться расширенным диапазоном до 2700 кВт/ч, необходимо подтвердить наличие соответствующих установок, предоставив выписку из ЕГРН, технический паспорт или другие документы. В феврале 2025 года процедура была упрощена: поставщики автоматически получают данные о газификации от газораспределительных организаций, что избавляет потребителей от лишних хлопот.

Многодетные семьи могут рассчитывать на тариф первого диапазона вне зависимости от объема потребления. Для этого достаточно подать свидетельство о статусе многодетной семьи через сайт epd47.ru или клиентские офисы ЕИРЦ.

Садоводческие товарищества, оплачивающие электроэнергию по общему счетчику, также получили послабления: пороговые значения умножаются на количество участков, что делает расчет более справедливым.

Чтобы минимизировать расходы, энергетики рекомендуют регулярно передавать показания счетчиков до 25 числа каждого месяца через личный кабинет ПСК, ЕИРЦ ЛО, мобильные приложения или по телефону. Если показания не передаются, расчет ведется по среднему потреблению или нормативу, что может привести к завышенным счетам.

Тест: Online47