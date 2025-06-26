Усадьба Демидовых в Тайцах приглашает на праздник Ивана Купалы

В единении с природой среди живописных аллей старинной усадьбы гости фестиваля смогут погрузиться в магическую атмосферу традиционного праздника.

Фольклорные коллективы из Петербурга и Ленинградской области увлекут всех в круговорот традиционных хороводов, исполнят веселые купальские песни и напевы. Очаровательные участницы фольк-шоу группы «Колесо» и дуэт гармонистов «Не соскучишься» не оставят никого равнодушным: даже самый скромный гость праздника пустится в пляс. А жонглер и акробат скоморох Ерошка удивит всех чудесами ловкости.

Для юных гостей праздника развернется игровая площадка с увлекательными настольными, спортивными и, конечно, традиционными купальскими играми. Волонтеры из Таицкого культурно-досугового центра не дадут малышам заскучать.

Для всех желающих пройдут мастер-классы по плетению венков из травы и цветов, куколок из лыка, можно будет создать пряники, глиняные поделки и даже аппетитное мороженое. Помогут в этом славные Таицкие мастера. А для истинных царевен искусница Дарья Лето поможет создать небывалой красоты короны-кокошники.

Для всех и особенно тех, кто придет в тематических костюмах, платьях и сарафанах, будет работать красочная фотозона с невероятными венками из полевых цветов. Профессиональный фотограф сделает яркие фотографии гостей праздника.

Кульминацией гуляний станет небольшое, но несомненно зажигательное и красочное огненное шоу от студии «Корица».

Вход на праздник свободный. Начало в 14:00.

Парковое агентство Ленинградской области