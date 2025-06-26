В Гатчине отключат горячую воду на время ремонта котельной №11
ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной № 11 с 09.00 30 июня 2025г. до окончания работ 13 июля 2025г., будет прекращена подача горячего водоснабжения.
Рубрики: ЖКХ
ООО «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной № 11 с 09.00 30.06.2025г. до окончания работ 13.07.2025г., будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
г. Гатчина, Въезд, Хохлово поле, центральная часть города.
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