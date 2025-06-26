В Ленобласти растет число социальных предпринимателей

«Важно сохранить и систему грантов, и систему субсидий, и систему микрозаймов. Здесь надо подумать, как сделать докапитализацию, с тем, чтобы микрозаймы револьверно работали с гарантией возврата. И надо привязать местные бюджеты к развитию поддержки социального предпринимательства», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай в своем выступлении рассказала, что в Ленобласти наблюдается стабильный рост количества социальных предприятий: с 35 в 2020 году до 542 в 2024 году. 47 регион занимает 3 место по количеству социальных предприятий в России. В 2025 году это показатель вырастет до 600 предпринимателей.

Социальные предприятия способствуют созданию рабочих мест для социально уязвимых слоев населения, включая инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, содействуют их успешному вовлечению в общественную жизнь и повышают уровень гуманизма в обществе.

Регион реализует систему мер поддержки социального бизнеса, включая субсидии, гранты, микрозаймы и налоговые льготы. Финансовую помощь предприниматели получают как на региональном, так и на муниципальном уровнях. В 2025 году на поддержку социальных предприятий из регионального бюджета выделено 78,5 млн рублей, поддержку получило 134 социальных предприятий.

На субсидирование затрат субъектам социального предпринимательства в бюджетах муниципальных образований в 2025 году предусмотрено 1,8 млн рублей.