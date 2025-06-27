«Книжный путь» прошёл через Гатчину

Как рассказала главный библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки Анжела Дружинина, проект «Книжный путь» родился в 2012 году, быстро завоевав признание среди читающих подростков.

- Главной задачей проекта было объединить все читающие детские сообщества нашего региона, - говорит Анжела Павловна. - За эти годы «Книжный путь» прошел по всей Ленинградской области и даже вышел за ее пределы. Вместе с детьми мы побывали в Карелии, в Вологодской, Псковской, Новгородской, Тверской областях и даже в Финляндии.

В 2018 году «Книжный путь» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион России».

- Для нас, библиотекарей, такое признание стало наивысшей наградой, - отмечает Анжела Дружинина. - Мы очень хотели развеять миф о том, что наши дети не читают, и у нас это получилось. Дети читают! Да, чтение изменилось. Но есть большое количество глубоко и вдумчиво читающих ребят, и в их жизни много хороших текстов. Также мы привозим в разные города писателей и новые книги, чтобы показать, что детская литература существует даже в самых отдаленных уголках нашего региона.

В команде Движения читающих - лидеры чтения из детских библиотек Ленинградской области от 12 до 15 лет, библиотекари и детские писатели. В этом году в «Книжный путь» отправились команды из семи районов Ленинградской области, включая Гатчинский.

Главной темой нынешнего «Книжного пути» стала Великая Победа. В этом году Движение читающих прошло через три города воинской славы Ленинградской области - Кировск, Лугу и Гатчину. Команду лидеров чтения объединила тема «Победа. Моя память. Мое будущее», девиз - «Наше послание миру». Приезжая в каждый город, подростки открывали победные страницы городов воинской славы Ленинградской области, узнавали о событиях и героях Великой Отечественной войны, объединялись в воспоминаниях о своих предках.

26 июня «Книжный путь» привел читающую команду в Гатчину. В этот день на площади Станислава Богданова, рядом с библиотекой им. А.С. Пушкина, были разбиты Читающие шатры. Ребята рассказывали о себе и представляли своих предков — участников Великой Отечественной войны.

- «Наше послание миру» - это послание каждого ребенка будущему через осознание прошлого как всей страны, так и отдельно взятой семьи, - отмечает Анжела Дружинина. - Приезжая в каждый город, ребята рассказывают о себе и своих предках, представляя свой род, свою семью. Мы хотели, чтобы ребята, с одной стороны, гордились своими предками, а с другой стороны, смогли присвоить себе память об их Победе, чтобы двигаться с ней дальше по жизни.

В этом году, помимо юных читателей и детских библиотекарей, в Движение читающих вошли писатели Елена Ленковская, Юлия Иванова, художник-комиксист Ольга Лаврентьева. Вместе с ними участники и гости «Книжного пути» говорили о книгах, о героях, о себе и своем отношении к чтению. В «Читающем шатре» Юлии Ивановой вместе создавали миры, в которых хочется жить. С Ольгой Лаврентьевой говорили о своих чувствах, способах их выражения и создавали свои собственные истории. В «шатре» Елены Ленковской пытались осмыслить уроки прошлого.

Делясь историями (прочитанными и жизненными), ребята выяснили, что читать нужно самые разные книги, в том числе и те, что поднимают темы буллинга или расстройств пищевого поведения у подростков. Как считают лидеры чтения, даже если вы не сталкивались с подобной проблемой, об этом просто нужно знать. Рассуждали о «легких» книгах. Легкая книга – это та, в которой мало страниц, или та, с которой ты отдыхаешь и не ищешь подвоха? А может та, после прочтения которой у тебя легко на сердце, и ты веришь в чудо?

В «Читающих шатрах» также вспоминали любимые детские книги, книги, которые хочется перечитывать снова и снова. Но самое важное – дети выбирали себе чтение для будущего. Ведь все истории, о которых говорилось на всем протяжении «Книжного пути», ждут новых читателей и отзывов. А лучшие из них могут получить знак «Нравится детям Ленинградской области» уже в декабре этого года.

Вместе с командой «Книжного пути» путешествовали и издатели детской литературы. Свои книги в «Читающих шатрах» представляли издательства «Дом детской книги» и «Детское время».

Юлия Лысанюк