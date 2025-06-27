«О России негромко споём…»

Все годы этот открытый, патриотический фестиваль собирал полные залы Сиверского киноконцертного центра «Юбилейный» и проводился в День России. Ведь Николай Михайлович был настоящим патриотом своей родной Гатчины и России. Всё в его песнях! Я помню первый фестиваль, присутствовала и участвовала и на многих следующих. В этом году площадку пришлось сменить. Сиверская хоть и «большая деревня», но все творческие люди знают и выручают друг друга. Хочется и от организаторов, и от участников, и от всех зрителей от души поблагодарить Антонину Владимировну Нагорную-Шварц за предоставление концертного зала музея И.И. Шварца.

Наверное потому, что с замечательной фотографии смотрел во все свои бездонные лучистые глаза и внимательно слушал нас, подперев щеку рукой, маэстро Исаак Иосифович, фестиваль получился такой душевный и искрометно талантливый.

Надо сказать, что в этот раз особенно много звучало стихов и песен самого Николая Михайловича.

Открыл фестиваль новый участник ЛИТО «Поэтов сиверское братство», сотрудник СККЦ «Юбилейный», сам поэт, музыкант, актер и режиссер (да и просто отличный парень) Михаил Макаров, прочитавший стихотворение Терентьева «Родина».

Коллектив педагогов Сиверского центра дошкольного образования «Экспромт» – квартет прекрасных женщин со столь же прекрасными голосами – исполнил песню «Богатырская». Для меня этот квартет стал одним из приятных открытий фестиваля.

Гатчинский бард Евгений Ужинский, один из многих, кому Николай Михайлович помогал в своей студии «Ника» (и советами, и делал аранжировку, записывал сольные диски), спел под гитару замечательную песню Терентьева о первых, самых тяжких днях Великой Отечественной войны «25-е июня».

Свои стихи «России» очень выразительно прочла другая молодая участница нашего ЛИТО Злата Шрайнер, которая родилась именно 12 июня.

Н.М. Терентьев был ровно на два месяца старше меня, а выпал из наших рядов братства первым… А в декабре прошлого года мы прощались с талантливым самобытным поэтом, инвалидом детства, героически переносившим свой недуг, Валерием Сабодаш (псевдоним Валерий Штормовой). По просьбе Светланы Ивановны песню на Валерины слова написал и исполнил под гитару известный не только в Сиверской бард Игорь Хлыстов. Он же спел одну из моих любимейших песен Николая Терентьева «Улицы детства». В ней об улицах Загвоздки, Гатчины, а я, слушая эту берущую за душу песню, всегда переношусь памятью на свои улицы детства (Ткачей, Елизаровскую, Седова, проспект Обуховской обороны), где лет 60 не была…

Еще одним открытием 14-го фестиваля стала премьера песни «Наша Победа», стихи и музыка барда из Дружной Горки Евгения Васильева. Он доверил исполнить ее методисту Белогорского сельского ДК Светлане Ивановой. Исполнительница в этот день была явно в ударе! Своей песней на мои слова «Речка-Оредеж» Светлана буквально взорвала зал. Интересно, что первому эти стихи приглянулись ее учителю по музыкальной школе Подолянко. Он спел для Светы, и она оценила так: «Вы же похоронили эти стихи. Можно я попробую написать свою мелодию?» Получив добро, создала заводной шлягер. Песня так понравилась Павлу Кабанову, который в то время руководил своей строительной компанией, что он выдал Светлане 20 тысяч, и нам сделали аранжировку в одной из лучших студий Питера. Еще бы найти спонсора, чтобы снять клип, где бы песня звучала на фоне берегов нашей красотули-реки… Программа была столь насыщена, что мне не удалось поблагодарить Светлану Иванову и Павла Кабанова за песню, которая точно будет жить долго и воспевать «Господин Верхний Оредеж» (название дано любимейшим из земляков А.А. Сёмочкиным).

После я прочитала свое небольшое стихотворение «Музыка», которое было написано летом 2004 года специально для Коли Терентьева, которого мы в Сиверской любили безмерно. Уже очень больным он приехал в нашу библиотеку в последний раз, чтобы представить свой новый диск. Захотел петь вживую, сказав: «Пока могу, спою для вас, а с диска и потом наслушаетесь, когда меня не будет».

Мы решили хоть как-то его подбодрить, порадовать. Договорились, что приедем сами в Гатчину и будем читать стихи и петь для него. Такая теплая встреча проходила в кафе при ЦТЮ. Тогда впервые и прозвучало это стихотворение:

О, музыка! Какое чудо!

Откуда ты пришла, откуда?

Из глубины душевных весей,

иль из иного поднебесья?

Потоки звуков многолики,

Они в мелодию, как в слиток,

сливаются,

в стиха стихию

вплетаются

душой-Психеей.

И пусть останешься ты тайной,

о, музыка!

Крылом печальным

коснешься –

и растают звуки

лишь только музыканта руки

замрут…

Восторг и вдохновенье,

да сердца странное смятенье,

ты, Музыка!

Фестиваль продолжился проникновенной песней «Живи» на слова и музыку Елены Фоминой, муж которой сейчас участвует в СВО. Ее исполнил уже дуэт из вокального ансамбля «Экспромт». Эта замечательная песня в изумительном исполнении никого не оставила равнодушным. Такое современное «жди меня, и я вернусь всем смертям назло». Только как заклинание с другой стороны, с женской.

Дальше слово взяли талантливые мужчины. Первым выступил Вадим Нестеров – сын героя-летчика Владимира Петровича Нестерова, ценой собственной жизни спасшего жителей деревни Куровицы. Летчик имел возможность спрыгнуть с неисправного самолета, но тогда бы самолет рухнул на жилые дома. Вадим тогда был подростком, не сразу всё осознал. Те свои ощущения он и передает песней «Перерванный полет». Еще Вадим исполнил песню на стихи друга Константина Рыбакова «Диксон». Обоим приходилось бывать, служить в Заполярье.

Константин Рыбаков тоже исполнил две песни, полностью свои: «Вытегда» (кто не знает – это река, протекающая в Архангельской и Вологодской областях) и «На улице Детской» (есть такая на Васильевском острове в Питере). Он уже несколько лет как состоит в сиверском ЛИТО. Крепкий, хороший поэт. Не случайно Константин – победитель интернет-конкурса.

По программе, составленной ведущей фестиваля С.И. Спиридоновой, Владимир Логинов должен был исполнить две свои песни. Одну на слова Н.М. Терентьева «Каприз», другую – на стихи талантливого поэта из Елизаветино Евгения Докучаева «Жизнь». Сам пел и аккомпанировал себе на фортепьяно. Но я упросила Светлану Ивановну дать возможность Владимиру спеть слышанные мной лишь однажды развеселые «Сатирические куплеты о Наполеоне Бонапарте и Петре Витгенштейне», которые я написала давно и распечатала и для Володи, и для Жени Пестрикова с просьбой написать музыку. Не чаяла и дождаться. И вдруг Владимир Логинов созрел и создал очередной шедевральный хит, который был впервые исполнен в Сиверском ККЦ «Юбилейный», когда отмечалась очередная годовщина победоносного сражения под Клястицами. Зал был заполнен детьми из оздоровительного лагеря «Адмиралтеец». Под конец ребята не только топали и хлопали в такт, но встали и начали подпевать припев. Вот и в этот раз Володя всех раззадорил. Зрители и после концерта подходили и благодарили.

Но мне была важна и интересна реакция моей внучки Лизаветы почти 13-ти лет и ее питерской подруги. Лизхен мне сказала: «Бабушка, ты знаешь, что я тебя очень люблю. Но знай, я тобой горжусь!» Вот ради таких мгновений стоит жить! Спасибо тебе, Володенька, за песню.

Евгений Ужинский привез на фестиваль и свою лирическую песню «Первая любовь».

Почетным гостем 14-го фестиваля был объявлен бард Геннадий Старков. Михаил Макаров приветствовал гостя стихами Николая Терентьева «Геннадию Старкову».

Для меня это стало неожиданностью. Не виделись лет этак 15, но Геннадий Иванович совсем не изменился. А ведь его песню «Колокола» мы распевали у костров в Карелии будучи девятиклассниками! Старков спел под гитару много разнообразных по тематике своих песен: «Любимая Русь», «Благодарю тебя, судьба» (посвящение супруге, с которой их связывает судьба вот уже 58 лет), «Былое», шуточную «Кузнечик». Но все ждали «Колокола», и он-таки их исполнил, но упорно в своем варианте, хотя народ давно сократил и присочинил свой текст, мы его и пели.

Авторская песня – уникальный жанр. В лучших из них сплавлены хоровая поэзия и простая запоминающаяся оригинальная мелодия. Это песни, обращенные и к уму, и к сердцу слушателей. Обязательно надо пропагандировать этот жанр, нести молодежи, выступать в школах. Вот для этой планомерной просветительской деятельности и нужно объединяться в «Клуб любителей бардовской песни». Предлагаю его создать при Белогорском ДК и сделать руководителем-координатором Светлану Иванову, уже там работающую. Надеюсь, что такое движение поддержит и районное, и даже областное руководство.

Михаил Макаров в концовке замечательно прочитал еще одно стихотворение Терентьева «Поэтам сиверского братства». А потом, по сложившейся традиции, Евгений Ужинский запел терентьевскую песню, давшую название этому замечательному фестивалю – «О России негромко споём»

Галина Хохлова

Фото сотрудника Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова Е.А. Подвязкиной