Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
01.07.2025 с 08:00 до 21:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы пер. Ушаковский д. 1-12; ул. Вокзальная д. 1-9; пер. Огородный д. 1-7; пер. Центральный д. 1-8; пер. 1-ый Полевой д. 1-7; пер. 2-ой Полевой д. 2-10; ул. Шоссейная д. 1-36.
01.07.2025 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Малые Колпаны ул. Западная д. 18; ул. Центральная д. 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 60А, 61- 64, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.
01.07.2025 с 09.00 до 17.30
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
01.07.25 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Бор;
п. Лукаши ул. Морская Слобода, ул. Средняя, ул. Овражная, ул.Красная, ул.Малая;
п.Лукаши тер. СНТ Комсомолец, ул. Центральная;
д. Вярлево;
д. Корпикюля.
01.07.25 с 10.00 до 17.30
Вырицкое ТУ:
п. Чаща, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Вокзальная, ул. Партизанская, ул. Мира.
01.07.25 с 10.00 до 17.00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
01.07.25 с 09.00 до 18.00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево, шоссе Киевское четная сторона д.6-18, АГЗС.
01.07.25 с 09.00 до 18.00
Большеколпанское ТУ:
д. Новые Черницы (промзона).