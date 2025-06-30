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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.07.2025 с 08:00 до 21:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы    пер. Ушаковский д. 1-12; ул. Вокзальная д. 1-9; пер. Огородный д. 1-7; пер. Центральный д. 1-8; пер. 1-ый Полевой д. 1-7; пер. 2-ой Полевой д. 2-10; ул. Шоссейная д. 1-36.

 

01.07.2025 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Малые Колпаны ул. Западная д. 18; ул. Центральная д. 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 60А, 61- 64, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

 

01.07.2025 с 09.00 до 17.30

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино ул. Новая, ул. Героев Пограничников.

 

01.07.25 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Бор;

п. Лукаши ул. Морская Слобода, ул. Средняя, ул. Овражная, ул.Красная, ул.Малая;

п.Лукаши тер. СНТ Комсомолец, ул. Центральная;

д. Вярлево;

д. Корпикюля.

 

01.07.25 с 10.00 до 17.30

Вырицкое ТУ:

п. Чаща, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Вокзальная, ул. Партизанская,       ул. Мира.

 

01.07.25 с 10.00 до 17.00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

 

01.07.25 с 09.00 до 18.00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, шоссе Киевское четная сторона д.6-18, АГЗС.

 

01.07.25 с 09.00 до 18.00

Большеколпанское ТУ:

д. Новые Черницы (промзона).